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الإثنين، 11-10-2021 09:25 ص

كتل الحمم البركانية تنهمر على قرى جزيرة لا بالما بدرجة حرارة بلغت 1240 مئوية

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الوكيل الإخباري - قال المعهد الإسباني للجيولوجيا والتعدين إن الحمم التي يقذفها بركان لا بالما تصل درجة حرارتها إلى 1240 درجة مئوية.

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وحسب بيان للمعهد نشرته "رويترز"، أكد أن البركان واصل فورانه أمس الأحد، مؤكدا تدفق كتل ضخمة من الحمم البركانية السائلة إلى أسفل التل.

 

ولفت إلى أن ارتفاع تلك الحمم يصل إلى ارتفاع مبنى مكون من ثلاثة طوابق، مؤكدا أن أمس الأحد شهد تدمير آخر المباني المتبقية في قرية تودوك.


ووفقًا للمعهد فقد تم تسجيل 21 هزة طفيفة أمس الأحد فقط، بلغت قوتها 3.8 درجة، وشعر بها سكان قرى مازو وفوينكالينتي وإل باسو، وقرى أخرى.


وقد دمر البركان حسب السلطات الإسبانية ما يقرب من 1200 مبنى، واضطر نحو 6000 شخص إلى مغادرة منازلهم لأسباب أمنية.


وقد بدأ بركان كومبر فييغا بالثوران في 19 سبتمبر، في جزيرة لا بالما، التي يبلغ عدد سكانها نحو 83000، وهي واحدة من جزر الكناري في المحيط الأطلسي.


واجتاحت الحمم البركانية أكثر من 150 هكتارًا (370 فدانًا) من الأراضي الزراعية، يستخدم معظمها لزراعة الموز الذي يعد أحد المحاصيل الرئيسية في الجزيرة.


وقال متحدث باسم شركة "إينا"، التي تتحكم في الملاحة في المجال الجوي الإسباني، إن الخطوط الجوية المتجهة إلى جزر الكناري نُصحت بتحميل وقود إضافي في حالة اضطرار الطائرات لتغيير مسارها أو تأخير الهبوط بسبب الرماد.

 

المصدر - البيان 

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