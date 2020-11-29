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الأحد، 29-11-2020 02:21 م

كرة غريبة تضيء سماء اليابان - فيديو

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الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كرة متوهجة ضخمة تشق سماء محافظة هيوغو غربي اليابان.

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ويبين الفيديو الذي وثقته كاميرات قناة NHK اليابانية في محافظات هيوغو، مي،  أيتشي كيف تسقط الكرة النارية وتشتعل كانه انفجار صغير ثم تختفي في ظلام الليل.

 

 

ومن جانبه قال مدير القبة السماوية البلدية في محافظة هيوغو، أنه نادرًا ما يمكن رؤية الكرات النارية التي يتجاوز سطوعها وهج كوكب الزهرة.


وقال سكان المحافظات، الذين نشروا مقاطع فيديو على صفحاتهم  إن سقوط الكرة المضيئة رافقه صوت يشبه الانفجار.

 

 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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