كرة غريبة تضيء سماء اليابان - فيديو

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كرة متوهجة ضخمة تشق سماء محافظة هيوغو غربي اليابان.
ويبين الفيديو الذي وثقته كاميرات قناة NHK اليابانية في محافظات هيوغو، مي، أيتشي كيف تسقط الكرة النارية وتشتعل كانه انفجار صغير ثم تختفي في ظلام الليل.
流れ星の中でも特に明るく輝く火球が、29日午前1時半すぎに、西日本の広い範囲で、観測されました。https://t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN— NHKニュース (@nhk_news) November 28, 2020
ومن جانبه قال مدير القبة السماوية البلدية في محافظة هيوغو، أنه نادرًا ما يمكن رؤية الكرات النارية التي يتجاوز سطوعها وهج كوكب الزهرة.
وقال سكان المحافظات، الذين نشروا مقاطع فيديو على صفحاتهم إن سقوط الكرة المضيئة رافقه صوت يشبه الانفجار.
المصدر : سبوتنك