الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين إثر حادث سير بإربد - صورة

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته النرويجية

الصحة العالمية: معظم حالات كورونا تقع في صفوف غير الحاصلين على اللقاح بشرق المتوسط

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

الحباشنة: الدولة الأردنية تأسست وفق مشروع عروبي وحدوي

إربد : بدء اعمال التنقيب في موقع ابيلا الأثري

مركز تطوير الاعمال يوفر 300 فرصة عمل في يوم تشغيلي

التمريضي الاردني يبحث استحداث برنامج الإقامة في التمريض

اللجنة الملكية ستنهي أعمالها قبل الموعد المحدد

وزارة التربية : الامتحانات ستكون وجاهية وليست عن بعد

الإثنين، 02-08-2021 08:02 م

كرواتيا تعتقل زوجين ألمانيين تركا طفلتيهما في السيارة لساعات في درجة حرارة

mkhtr_trk_ltfl_fy_lsyr_lwhdh


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الكرواتية توقيف زوجين ألمانيين في كرواتيا لتركهما طفلتيهما وكلبا في سيارة مغلقة النوافذ، وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مواطنين في بلدة بوريك الساحلية الشمالية أبلغوا الشرطة مساء الجمعة بعد رؤيتهم للطفلتين والكلب في السيارة التي تحمل لوحات ألمانية".

اضافة اعلان

 

وأضافت: "الزوجان ذهبا للتسوق وتركا الطفلتين مع الكلب داخل السيارة"، مشيرة إلى أن "الطفلتين عولجتا من الإرهاق المرتبط بالحر أثناء رعاية الكلب".

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "الطفلتين فتاتان تبلغان من العمر 6 و8 أعوام".

وأوقف الوالدان السبت، حيث يواجهان تهما بـ"انتهاك حقوق الطفل وتعذيب الحيوانات".

 

وتعرضت كرواتيا، وبقية منطقة البلقان، لموجة حر شديدة هذا الأسبوع، حيث وصلت معدلات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لماذا عليك استخدام واقي الشمس في فصل الشتاء

كيفية اختيار كريم واقي الشمس المناسب لبشرتكِ

جثه

طالب طب يتفاجأ بجثة صاحبه في محاضرة التشريح في نيجيريا

تينو

إصابة نمرين من نوع مهدد بالانقراض بفيروس كورونا في أندونيسيا

mother-2-138

5 أشياء يمكنكِ اللجوء إليها بدلاً من الصراخ في وجه طفلك

mazakat-081219-1.2

كيفية تمييز زيت الزيتون الاصلي

wkenasavqiisbzdi8221

أهمية تعليم المرأة ودورها في المجتمع

أخبار متعلقة
هبوط

فيديو .. سيدة تحاول دهس زوجها بالسيارة عدة مرات في أمريكا

dog2

كلب يثير الضجة بأسنان بشرية مستعارة - فيديو