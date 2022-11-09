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الأربعاء، 09-11-2022 10:07 ص

'كريستيز' تبيع ألماسة وردية مقابل 28.8 مليون دولار في سويسرا

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار كريستيز للمزادات أن أكبر ألماسة وردية على شكل كمثرى (إجاصة)، تُطرح في مزاد على الإطلاق، بيعت مقابل 28.4 مليون فرنك سويسري (28.8 مليون دولار) في مزاد نظمته الدار لمجوهرات نادرة يوم الثلاثاء.

وكانت قيمة الألماسة التي تزن 18.18 قيراطاً، قد قُدرت قبل المزاد بما يتراوح بين 25 مليوناً و35 مليون دولار.

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وأكبر ألماسة وردية زاهية بيعت في مزاد من تنظيم دار كريستيز كانت تزن 18.96 قيراطاً، وبيعت مقابل 50.4 مليون دولار في عام 2018، وهو سعر قياسي عالمي للقيراط الواحد من الألماس الوردي في مزاد.

 

 

سكاي نيوز 

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