كسوف كامل للشمس في روسيا

الوكيل الإخباري- سيتمكن الروس خلال أسبوع من رؤية كسوف كامل للشمس، في مناطق الشرق الأقصى، فيما سيتمكن سكان باقي المناطق من رؤية كسوف جزئي للشمس.



وقال كبير الباحثين في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أوغولنيكوف، ان الكسوف القادم سيحدث يوم 10 يونيو المقبل، وسيتمكن سكان روسيا من مشاهدة الكسوف الجزئي من مختلف المناطق، فيما سيتمكن سكان مناطق الشرق الأقصى من مشاهدة الكسوف كاملاً.

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وبحسب معهد أبحاث الفضاء الروسي سيحجب القمر 27% من قطر الشمس.



وسيكون سكان شمال شرق ياقوتياً أكثر حظاً، وهناك يمكن مشاهدة حجب القمر 94% من الشمس وسيكون كسوفاً حلقياً.



المصدر- روسيا اليوم