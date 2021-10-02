كشف أثري يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام في النمسا - صورة

الوكيل الإخباري - اكتشف علماء الآثار في النمسا اكتشافات أثرية يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي، أثناء تنفيذ مشروع لتطوير خط للسكك الحديدية بولاية "النمسا السفلى".



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وأوضح خبراء في متحف تاريخ الطبيعة بالنمسا أن الكشف الأثري، الذي يعود تاريخه إلى نحو ثلاثة آلاف عام، يتكون من وعاء ذهبي مزين بشرائط زخرفية متحدة المركز، وثلاثة لوالب ذهبية وحزمة من الأسلاك الذهبية، يعتقد الخبراء، وفقًا للتحليلات الأولية، أنها بقايا منسوجات متشابكة ملفوفة بسلك ذهبي.





المصدر - البيان