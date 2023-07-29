كشف الستار عن أحد أضخم الشطائر في العالم بمدينة لبنان الأمريكية - صور

الوكيل الإخباري - في واحدة من أكبر الشطائر في العالم، أزيح الستار عن ساندوتش ضخم محشو بلحم "بولونيا" في مدينة لبنان بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

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ويبلغ طول الشطيرة 45.7 متر، وأعدها طاقم كبير من المتطوعين يعرف باسم "أمن بولونيا" في معرض بمدينة لبنان الشهيرة بتقديم هذه الشطيرة.

وتتميز مدينة لبنان الواقعة وسط ولاية بنسلفانيا بتقديم أصناف مدخنة وحمضية من هذا الساندوتش، فيما تبرّع رعاة بمبلغ 100 دولار مقابل كل قدم من الشطيرة.

وأشار الموقع إلى استخدام 600 شريحة من جبن البروفولوني في إعداد الشطيرة الضخمة، إضافة إلى 1200 شريحة من لحم "بولونيا" البارد.



وتألفت هذه الشطيرة الضخمة من 900 ساندوتش ملتصقة ببعضها البعض، فيما استمتع رواد المعرض بتناولها بالمجان مساء يوم الثلاثاء الماضي.













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