كشف تفاصيل حادث غريب في بريطانيا لأب يحقن أطفاله بالهيروين

الوكيل الاخباري - شهدت بريطانيا حادثا غريبا لأب يحقن أطفاله بمادة "الهيروين"، ويزعم أنه يفعل ذلك لجعلهم ينامون، وهو ما جعل السلطات البريطانية تفرض وصاية على الطفلين لحمايتهما.



ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير عن الواقعة، التي تحمل تفاصيل صادمة، مشيرة إلى أن الرجل له 4 أطفال وأن نتائج فحص طفلين منهما تظهر إدمانهما على الأفيون، بينما تم اكتشاف آثار كدمات على أجسادهما لاحقا.



وتقول الصحيفة إنه تم عزل الأطفال الأربعة عن والديهما بعد اكتشاف تفاصيل الواقعة، التي تشير إلى أنه كان هناك تركيز على متطلبات الأب المدمن على حساب حياة الأطفال الذين عانوا من إهمال كبير.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الطفلين يخضعان للرعاية الاجتماعية منذ عام 2018، بعدما تم اكتشاف ما تعرضا له من والديهما اللذين يتعاطيان المخدرات ويمارسان العنف المنزلي إضافة إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.



وذكرت الصحيفة أنه تم فرض وصاية على الطفلين بعدما عثرت الشرطة على أسلحة في المنزل ووجود تقارير تشير إلى أن الأب يتحدث كثيرا عن فكرة الانتحار وهو ما يمثل خطرا عليهما.

المصدر : سبوتنك

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