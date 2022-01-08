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السبت، 08-01-2022 10:31 ص

كشف سر 'البيت الغامض' على سطح القمر - صور

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الوكيل الاخباري - تبيّن أن الجسم "الغامض"، الذي التقطته المركبة القمرية الصينية "يوتو-2" بالقرب من فوهة البركان فون كارمان، كان حجرًا صغيرًا، وفقًا لصحيفة CNet.

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ظهرت الصور الأولى للجسم، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول من منظور الصورة، يبدو أن الجسم الواقف في الأفق له شكل غير عادي، ولهذا أطلق عليه لقب "البيت الغامض".

 

 



وفقًا لـ CNet، نشر الصحفي أندرو جونز صورة جديدة من "يوتو-2"، حيث يمكن أن ترى أن الجسم "الغامض" هو حجر عادي ملقى على حافة الحفرة.

هبطت المركبة الفضائية"تشانج-4"والمركبة القمرية يوتو-2 على متنها برفق على سطح القمر في أوائل عام 2019.

 

أكملت المركبات الفضائية الصينية عددًا من المهام أثناء وقوفها على الجانب الآخر من القمر. وترسل "تشانج-4" بانتظام صورًا لسطح الجانب البعيد من القمر، مما يساعد العلماء بشكل كبير من جميع أنحاء العالم على مزيد من الدراسة للقمر.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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