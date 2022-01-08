كشف سر 'البيت الغامض' على سطح القمر - صور

الوكيل الاخباري - تبيّن أن الجسم "الغامض"، الذي التقطته المركبة القمرية الصينية "يوتو-2" بالقرب من فوهة البركان فون كارمان، كان حجرًا صغيرًا، وفقًا لصحيفة CNet.
ظهرت الصور الأولى للجسم، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول من منظور الصورة، يبدو أن الجسم الواقف في الأفق له شكل غير عادي، ولهذا أطلق عليه لقب "البيت الغامض".
Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu— Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022
أكملت المركبات الفضائية الصينية عددًا من المهام أثناء وقوفها على الجانب الآخر من القمر. وترسل "تشانج-4" بانتظام صورًا لسطح الجانب البعيد من القمر، مما يساعد العلماء بشكل كبير من جميع أنحاء العالم على مزيد من الدراسة للقمر.
المصدر : سبوتنك
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