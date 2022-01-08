كشف سر 'البيت الغامض' على سطح القمر - صور

الوكيل الاخباري - تبيّن أن الجسم "الغامض"، الذي التقطته المركبة القمرية الصينية "يوتو-2" بالقرب من فوهة البركان فون كارمان، كان حجرًا صغيرًا، وفقًا لصحيفة CNet.

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ظهرت الصور الأولى للجسم، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول من منظور الصورة، يبدو أن الجسم الواقف في الأفق له شكل غير عادي، ولهذا أطلق عليه لقب "البيت الغامض".



https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM January 7, 2022

وفقًا لـ CNet، نشر الصحفي أندرو جونز صورة جديدة من "يوتو-2"، حيث يمكن أن ترى أن الجسم "الغامض" هو حجر عادي ملقى على حافة الحفرة.هبطت المركبة الفضائية"تشانج-4"والمركبة القمرية يوتو-2 على متنها برفق على سطح القمر في أوائل عام 2019.

أكملت المركبات الفضائية الصينية عددًا من المهام أثناء وقوفها على الجانب الآخر من القمر. وترسل "تشانج-4" بانتظام صورًا لسطح الجانب البعيد من القمر، مما يساعد العلماء بشكل كبير من جميع أنحاء العالم على مزيد من الدراسة للقمر.







المصدر : سبوتنك

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