الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني

جائزة الحسن للشباب تكرم المشاركين من منظمة كير

وزير الشباب يرعى حفل تخريج برنامج الابتكار

الصفدي يشارك بافتتاحية عمومية الأمم المتحدة

الضمان: تخصيص 100% من أجر المؤمن عليه العامل في المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة الأساسي

تفاصيل البلاغ الجديد الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم

حادث تصادم داخل نفق السادس باتجاه السابع

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 45

فرص عمل للأطباء المتعطلين في التقصي الوبائي

الثلاثاء، 21-09-2021 05:02 م

كشف سر تنقل سمكة السلور مصاصة الدماء الخطيرة في الأمازون

tree2


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن معلومات مثيرة تتعلق بسمكة السلور "مصاصة الدماء".

اضافة اعلان

 

وتعرف السمكة "مصاصة الدماء" أو "كانديرو"، بكونها طفيلية، وتمتص دم الأسماك، كما أن الأنواع الأصغر حجما منها يمكن أن تغزو مجرى البول لدى البشر.

 

ويعد نهر الأمازون الموطن الأصلي لهذه السمكة التي يمكن أن تنمو ليصل طولها إلى 40 سنتيمترا، والبعض الآخر أصغر من ذلك بكثير.

وعادة ما تأكل الـ"كانديرو" أجزاء من السمكة المضيفة لها بعد تغلغلها في جسدها.

وسلطت دراسة نشرت نتائجها في مجلة Acta Ichthyologica et Piscatoria، الضوء على الآلية التي تعتمدها السمكة للتنقل عبر نهر الأمازون.

 

وتوصلت كيارا لوبيتش، عالمة الأسماك في الجامعة الفيدرالية في أمازون إلى أن هذه السمكة تتنقل من خلال الانتقال إلى جسم سمكة أخرى، تلعب دور المضيف للـ"كانديرو".

 

ووجدت عالمة الأسماك تعلّق الـ"كانديرو" بأسماك السلور الشائكة أثناء عبورها نهر الأمازون، دون أن يكون ارتباطها بها من أجل الغذاء، وإنما للتنقل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن عالم الأسماك في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، لاري بيدج قوله: "تستخدم كانديرو السمكة الأكبر كسيارة أجرة للتنقل لمسافات طويلة".

جدير بالذكر أن أول حالة موثقة من إزالة "الكانديرو" من مجرى البول البشري حدثت عام 1997.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
شفره

مصر.. وفاة صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر

unnamed (1)

شاهد ...نجاة رجل من لدغة أفعى كبيرة في تايلاند

F7A96F25-00DF-46D8-B7EE-52787DA6B737

بيع لوحة باسكيات مقابل 40 مليون دولار في سويسرا - صورة

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

أختان من اليابان تدخلان غينيس كأكبر التوائم في العالم بعمر 107 عاما - صورة

1040360927_0_0_4097_2216_1000x541_80_0_0_b47dc64cb90cebb51f74b2ad72c56c0b

القبض على 5 أشخاص سرقوا 13 مركبة في وضع التشغيل في جدة

653864

صيد تمساح ضخم آكل للبشر في ماليزيا

أخبار متعلقة
Mosquito-in-ear

6 أسباب تجذب البعوض إليك دون الآخرين