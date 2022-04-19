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الثلاثاء، 19-04-2022 03:08 م

كشف ملابسات فيديو فتاة البلكونة في مصر

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الوكيل الإخباري - هزت حادثة صادمة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد ظهور أب يهدد ابنته بالقتل رميًا من "البلكونة" خلال مقطع فيديو يحبس الأنفاس على فيسبوك.

وفي المقطع ظهر الأب وقد أمسك بابنته من رأسها ونصف جسدها خارج الشرفة محاولًا إلقائها فيما تشبثت الفتاة بقوة في "حبل الغسيل".

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وكانت الابنة ترتدي ملابس خروج، وقد أمسكها والدها من الحجاب الموجود فوق شعرها، وهي تصرخ طلبًا للمساعدة.


وتدخل الجيران لإنقاذ الشابة من يد أبيها، وبالفعل نجح عدد من الأشخاص في سحب الفتاة إلى الداخل وتهدئة والدها.


وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل الأب المتهور، وطالبوا بضرورة تدخل السلطات والمجلس القومي للمرأة من أجل التحقيق في الواقعة، فيما لم يتم تحديد مكان تصوير المقطع حتى الآن.

 

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