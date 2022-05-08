كشف موعد زواج ابنة ترامب الصغرى من خطيبها العربي

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية عن موعد زفاف ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورجل أعمال ‏لبناني.



ونقلت موقع "فوكس نيوز" الأمريكي عن مصادر، أنه من المقرر أن تعقد تيفاني ترامب، الابنة الصغرى للرئيس السابق دونالد ترامب، قرانها هذا الخريف مع رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس.

اضافة اعلان



وأفادت الموقع أن أكثر من 500 ضيف سيحضرون الزفاف التي يشرف عليها ترامب وزوجته السابقة مارلا مابلز، وتيفاني هي الطفلة الوحيدة للزوجين.



وأعلن الزوجان السعيدان خطوبتهما في يناير 2021 ، قبل يوم من مغادرة ترامب البيت الأبيض.



وتقدم بولس لخطبة ترامب في حديقة الزهور في البيت الأبيض، وقدّم لها خاتم ألماس بقطع الزمرد عيار 13 قيراطا، تم شراؤه من إمارة دبي الخليجية، ويُعتقد أن قيمته 1.2 مليون دولار.



والد بولس هو رجل الأعمال مسعد بولس ، الذي يدير مشاريع بولس و SCOA نيجيريا ، وهي مجموعة بمليارات الدولارات تتاجر في البناء والمعدات وتجارة التجزئة والمركبات. والدته ابنة رجل الأعمال اللبناني زهير فضول.



نشأ بولس في لاغوس ، نيجيريا ، حيث التحق بمدرسة النخبة الدولية ، لكنه انتقل لاحقًا إلى لندن لدراسة التمويل الإداري والمخاطر في سيتي ، جامعة لندن.



والتقى الثنائي في صيف عام 2018 في اليونان ، في حفل استضافته الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان.



وشوهد الزوجان معا لأول مرة في عرض تاوراي وانغ المدرج في سبتمبر 2018 خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

البيان