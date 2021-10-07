الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 12:06 م

كشف هوية 'زودياك' السفاح الذي أرعب أمريكا في ستينيات القرن الماضي - شاهد

zodiac-1


الوكيل الاخباري - قال فريق من المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه استطاع تحديد هوية السفاح الذي عرف باسم "زودياك"، الذي أرعب كاليفورنيا في الستينات في سلسلة من جرائم القتل العشوائية.

اضافة اعلان


وأوضح الفريق الذي يترأسه عملاء متقاعدون من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن السفاح الذي اشتهر بترك ملاحظات مشفرة للسلطات ووسائل الإعلام هو غاري فرانسيس بوست، وقد توفي عام 2018، مشيرا إلى أنه تم ربط Zodiac بخمس جرائم قتل في عامي 1968 و1969 في منطقة سان فرانسيسكو وجريمة سادسة في جنوب كاليفورنيا.




واكتشف الفريق، العديد من الأدلة التي تشير إلى أن بوست هو القاتل "زودياك"، بما في ذلك ندوب الجبهة التي تتطابق مع تلك التي أبلغت عنها روايات الضحايا والتي تم تصويرها في رسومات الشرطة، بالإضافة إلى أدلة جاءت من مشهد جريمة قتل عام 1966 والتي لا تزال تعتبر رسميا غير مرتبطة بالقاتل "زودياك"، وتتضمن ساعة يد، وطلاء وآثار أقدام، والتي تتوافق مع بوست، أما الشعر الذي رغبوا في اجراء اختبار الحمض النووي، فتم انتشاله من نفس موقع الجريمة.


وقال الفريق إنه تمكن من تفكيك رموز الحروف المشفرة التي تركها السفاح في الرسائل، وزعم فيها أنه قتل ما يصل إلى 37 شخصا.


هذا ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على القضية، مؤكدا أنها لا تزال مفتوحة.  

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
زوج

مصري يتزوج 33 مرة ' كعمل خيري' - فيديو

ما-هو-رهاب-الأماكن-الضيقة-أو-الكلوسترو-فوبيا؟

الخوف من الأماكن المغلقة.. أسبابه وطرق العلاج

180504-nobel-prize-mc-842_24aecc41243f2de71cd9fa3ad03f6c38

الألماني بنيامين ليست والأمريكي ديفيد ماكميلان يفوزان بجائزة نوبل للكيمياء 2021

1-724705

رسم لكلاي بـ الفلوماستر يباع بـ 425 ألف دولار - صورة

19-reasons-to-visit-pakistan-in-2019_3

باكستانيون يهاجرون الى دولة غير موجودة

5eba84b84c59b7684c4e87f3

كوكب الجحيم بسماء صفراء غريبة تمطر حديدا يدهش العلماء

أخبار متعلقة
image (1)

حرائق كاليفورنيا.. تغطية بعض أكبر أشجار العالم ببطانيات لحمايتها- فيديو

نار

الولايات المتحدة تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها هذا الصيف