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الخميس، 06-01-2022 09:58 ص

كلبة تقود الشرطة إلى صاحبها الجريح في أميركا - صور

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الوكيل الإخباري - أثارت كلبة في الولايات المتحدة الإعجاب بإرشادها الشرطة، أمس، إلى موقع حادث مروري تعرّض له صاحبها، وكان يعاني فيه من رضوض وجراح وانخفاض في درجة حرارة الجسم.

ووقفت تينسلي، وهي كلبة من نوع الراعي الألماني تبلغ عاماً واحداً، على طريق سريع يربط نيو هامبشربفيرمونت في شمال شرق الولايات المتحدة، مما دفع سائقي السيارات إلى الاتصال بالسلطات الأمنية وعندما رصدت الشرطة الكلبة وحاولت الإمساك بها، ركضت تينسلي وجعلت عناصر الأمن يلحقون بها إلى فيرمونت، حيث كانت شاحنة صغيرة مصابة بأضرار بالغة بفعل حادث اصطدام.

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وتسبب الاصطدام بقذف شخصين إلى خارج السيارة، أحدهما صاحب الكلبة.

 

 

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