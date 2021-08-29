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الأحد، 29-08-2021 09:53 ص

كلب مفقود يقطع رحلة طولها 380 كيلومترا عبر فرنسا ليعود لمنزله

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الوكيل الإخباري - عاد كلب كان قد فقد خلال رحلة في فترة العطلة بفرنسا مرة أخرى إلى مسقط رأسه على بعد 380 كيلومترا.

وكان مالكو كلب الصيد من نوع ترير، ويدعى بابلو، قد توقفوا أثناء عودتهم من عطلة بإيطاليا في منطقة سافوا الفرنسية، حسبما ذكرت محطة راديو فرانس بلو.

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وغادر الكلب البالغ من العمر عامين عربة الكرفانات لاستكشاف المناطق المحيطة، ولكنه لم يعد على غير المعتاد وانتظره أصحابه لساعات دون جدوى وابلغوا مكتب العمدة في اليوم التالي عن اختفاء بابلو قبل مواصلة رحلتهم إلى أقاربهم.


وبعد أيام قليلة، تلقوا صورة لكلب من جيران يقيمون بالقرب من منزلهم في نيم جنوبي فرنسا.


وقالت كاثرين، احد أفراد الأسرة ، للمحطة الإذاعية "تعرفت على بابلو منها -الصورة- ، ولم أصدق ذلك، لقد كانت لحظة سعادة حقيقية".


وكان الكلب بالفعل هو بابلو- هزيلًا ولكنه على قيد الحياة.


وقال المالك روجر: قررنا على الفور العودة إلى المنزل ثم قاموا بشراء طوق مزود بخاصية تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية جي بي إس حتى لا يفقدوا بابلو مرة أخرى.

 

المصدر - البيان 

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