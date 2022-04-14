كلب وفي.. قتلت صاحبته بأوكرانيا فانتظرها شهراً أمام المنزل -صورة

الوكيل الإخباري - قتلت امرأة في ماكاريف بالعاصمة الأوكرانية كييف في منتصف مارس، بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في الدولة المجاورة في أواخر فبراير.



ومنذ ما يقرب من شهر، ظل ينتظر الكلب "ريني" على عتبة مالكته أمام المنزل، وحاول المتطوعون اصطحاب الكلب إلى الملجأ، ولكنه لم يستجب لهم، بحسب "جيجي برس".

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تداول أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، مأساة المالكة وقصة الكلب ريني، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.



أطلقت وسائل الإعلام المحلية على كلب أكيتا اسم ”هاتشيكو أوف ماكاريف“. هاتشيكو هو اسم الكلب من نفس السلالة المعروف بانتظار مالكه المتوفى لسنوات عديدة أمام محطة شيبويا بطوكيو.



يحاول المتطوعون إنقاذ الكلب، لكن "ريني" يرفض الذهاب معهم. يقوم المتطوعون بإطعام "ريني" أثناء محاولتهم العثور على مالك جديد له.





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