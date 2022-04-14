الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين

وفيات الخميس 14-4-2022

شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

إضراب وحداد في رام الله ودعوات للنفير عام

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل قصي حمامرة في بيت لحم

ما هو المرض المبيح للإفطار في رمضان؟ الإفتاء تجيب

انفجار على متن أخطر سفينة روسية في البحر الأسود

السماء على موعد مع القمر الوردي من السبت إلى الاثنين

أجواء ربيعية معتدلة بوجه عام اليوم

الخميس، 14-04-2022 09:36 ص

كلب وفي.. قتلت صاحبته بأوكرانيا فانتظرها شهراً أمام المنزل -صورة

H85eG


الوكيل الإخباري - قتلت امرأة في ماكاريف بالعاصمة الأوكرانية كييف في منتصف مارس، بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في الدولة المجاورة في أواخر فبراير.

ومنذ ما يقرب من شهر، ظل ينتظر الكلب "ريني" على عتبة مالكته أمام المنزل، وحاول المتطوعون اصطحاب الكلب إلى الملجأ، ولكنه لم يستجب لهم، بحسب "جيجي برس".

اضافة اعلان


تداول أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، مأساة المالكة وقصة الكلب ريني، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.


أطلقت وسائل الإعلام المحلية على كلب أكيتا اسم ”هاتشيكو أوف ماكاريف“. هاتشيكو هو اسم الكلب من نفس السلالة المعروف بانتظار مالكه المتوفى لسنوات عديدة أمام محطة شيبويا بطوكيو.


يحاول المتطوعون إنقاذ الكلب، لكن "ريني" يرفض الذهاب معهم. يقوم المتطوعون بإطعام "ريني" أثناء محاولتهم العثور على مالك جديد له.

 


 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202214112516397106053

متوفية تعود للحياة .. سيدة تروي تجربتها داخل ثلاجة الموتى في مصر

elaosboa83915

الكشف عن ملابسات الاعتداء على مصلين في مصر

مدرعة حربية

شاهد..سيارة أجرة مدرعة في جمهورية لوغانسك

ناطحات السحاب المأهولة

أنحف ناطحة سحاب في العالم - صور

ور

السماء على موعد مع القمر الوردي من السبت إلى الاثنين

أجمل_دعاء_إلى_الله

أفضل الأدعية المستحبة وقت السحور في رمضان

أخبار متعلقة
مدرعة حربية

شاهد..سيارة أجرة مدرعة في جمهورية لوغانسك

2018_1_27_19_35_5_982

شاهد..حيوان غريب يثير الرعب في روسيا

كلب-البيتبول

كلب شرس يعتدي على صاحبته في كولومبيا