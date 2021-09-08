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الأربعاء، 08-09-2021 08:16 م

كلب يبكي صاحبه الغريق ويرفض مغادرة ضفة النهر في تايلاند - صور

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الوكيل الإخباري - قصص وفاء الكلاب توثقها العديد من الأخبار يومياً، وقصة الكلب "نوفا" تدعو للتأمل في شجاعة رجل افتدى نفسه من أجل أن يعيش كلبه وكان رد فعل الكلب أن رفض  مغادرة  ضفة النهر بعد أن غرق صاحبه عن طريق الخطأ أثناء إنقاذ حياته .

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الكلب «نوفا»، وهو كلب لونه أبيض، رافق صاحبه واسمه كلينج سريكاو، في رحلة صيد بالقرب من سد في مدينة ناخون راتشاسيما في تايلاند، وذلك في وقت تعاني منه الدولة من موجة من العواصف وفق صحيفة ألوان.

 

الكلب انزلق بالخطأ وسقط في الماء، فحاول «كلينج» إنقاذه حيث قفز في النهر، لكنه استطاع إخراج الكلب وفشل هو في الصعود مُجددًا وانزلق في النهر ولم يستطع الخروج من جديد، ما دفع الكلب للبقاء بجانب النهر ينظر يمينًا ويسارًا في محاولة للعثور على صاحبه، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

 

وتتعرض دول مثل تايلاند إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 35 درجة مئوية وتعاني من عواصف استوائية قوية مصحوبة بالرعد والبرق والأمطار والفيضانات المفاجئة التي تتسبب في تدفق الأنهار بشكل أسرع وتصبح خطرة.

 

بانجونج لودلام، وهو شرطي مُتقاعد، أكد أنه أثناء وجوده بجانب النهر، رأى «كلينج» وكلبه يتجولان بجانب النهر ويصطادان الأسماك، ورأى سقوط الكلب ثم صاحبه وإنقاذه أمام عينيه، يحكي: «لقد شاهدت كل ما حدث أمام عيني، كان الأمر سريعًا جدًا، أنقذ الرجل الكلب لكنه لم يصعد من النهر لذلك طلبت المساعدة من فريق الإنقاذ».

 

ظهر الكلب الوفي وهو يبكي على ضفة النهر، وبعد 3 ساعات من بحث رجال الإنقاذ ثم إخراج جثته ونقلها إلى المستشفى لتشريح الجثة حيث أرادوا التأكد من سبب الوفاة.



 

المصدر - البيان 

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