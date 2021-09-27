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الإثنين، 27-09-2021 10:01 ص

كلب يدخل موسوعة غينيس بأطول اذنين في العالم لعام 2022 في أميركا - صور

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الوكيل الإخباري - أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، منح كلب مملوك لسيدة أمريكية، لقب الكلب صاحب أطول أذنين في العالم.

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وقالت الموسوعة إن الكلب "لو" البالغ من العمر 3 سنوات يمتلك آذان طويلة للغاية يبلغ طول كل واحدة منهما 34 سم، بحسب موقع "بيبول".


وقالت بايج أولسن مالكة الكلب المقيمة في ولاية أوريغون إن آذان "لو" الطويلة لم تتسبب في أي مضاعفات طبية للكلب.


وأوضحت أولسن أن الكلب أسود اللون يحب أن يلمس الجميع أذنيه، من دون أن يبدي معارضة عند قيام أي شخص بذلك.


ولفتت إلى أن كلبها حصل على العديد من الجوائز خلال مسابقات الكلاب التي تم تنظيمها في الولايات المتحدة.

 





المصدر - البيان

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