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الأربعاء، 07-12-2022 10:20 ص

كلب يقود سيارة يتسبب بحادثة كبيرة في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية، أن الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي، وتسبب باصطدام مركبتين في أحد مواقف السيارات، كان بطله كلب خلف مقود السيارة في حادثة غريبة من نوعها.

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فإن إدارة الشرطة الأمريكية، قالت في بيان لها، إنه من حسن الحظ عدم وجود أي ضحايا في الحادثة المروعة، ونقلت عن أحد شهود العيان قوله إن رأى السائق المتهور يندفع نحوه بالسيارة إلا أنه لم يستطع الابتعاد وقد صدمه أنه شاهد كلباً خلف مقود السيارة، وأكد البيان أن السائق كان كلباً حين وقع الحادث.

 

وبحسب البيان، فإن أصحاب السيارة تركوا كلبهم فيها بينما خرجوا منها للتسوق في المتجر، وأصبح الكلب عصبياً وهو في انتظار عودتهم، ليبدأ القفز بالقرب من المقود، وحين علق لجامه في فرامل الطوارئ بدأت السيارة بالتحرك، ولأن عمود توجيه السيارة تعرض للعطب، سهّل وقوع الحادث.

 

وشهدت الحادثة تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انطلاقاً من فكرة وجود كلب خلف مقود السيارة كاد التسبب بحادثة مروعة، إلا أن القدر تدخل في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الضحايا المفترضين.


 

 

مصر اليوم 

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