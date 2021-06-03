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الخميس، 03-06-2021 03:05 م

كلب يكشف جريمة بشعة في العراق

كلب


الوكيل الإخباري - كشف كلب حراسة حل لغز جريمة بشعة في العراق، ضحيتها فتاة عراقية مشردة تم اغتصابها ودفنها بأحد المشاتل في بغداد عام 2019.

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وكان أحد المواطنين العراقيين قد اشترى المشتل، الذي وقعت فيه الجريمة، وتمكن كلب يملكه بعد النبش في ساحة المشتل الخلفية، من كشف عظام أثارت شكوكه، كونها لم تكن كعظام حيوان نافق فقرر الحفر، ليكتشف وجود رفات فتاة مدفونة في باحة المشتل الخلفية. 


وقام المالك الجديد بتبليغ مديرية مكافحة إجرام بغداد، والتي استطاعت بدورها بعد التحري والتحقيق كشف الفاعلين الجناة، عبر التحقيق مع صاحب المشتل السابق، والعاملين الاثنين لديه وقتها، والذين اعترفا بارتكابهما الجريمة.

 

البيان


 




 

 


 

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