السبت 04-02-2023
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السبت، 04-02-2023 09:02 ص

كلمات تدمي القلوب لسيدة مصابة بالسرطان في لبنان- فيديو

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الوكيل الإخباري - يعاني عشرات آلاف مرضى السرطان في لبنان من أزمة الدواء في البلاد، إذ أنهم عاجزون عن الحصول على العلاجات اللازمة وتأمين الأدوية الضرورية التي ورغم استمرار الدعم الرسمي لتوفيرها، فإنها غير متوفرة في الأسواق بكميات كافية.

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ومن بين هؤلاء المرضى، الشابة اللبنانية نانسي رفول فقد صرخت المريضة من مستشفى وسط العاصمة اللبنانية تستنجد للحصول على حقها الطبيعي في العلاج.

وظهرت نانسي خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهي تشرح حالتها مؤكدة أنها من دون دواء منذ أكثر من 7 أيام تقاوم ألم المرض بمفردها، قائلة : “ما بدنا نموت!”.


وأطلقت الشابة صرختها عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدواء موجود لدى الوزارة، إلا أن خلافات سياسية تؤخر وصوله إلى المستشفى.


فيما أفادت وزارة الصحة في بيان، أن تأخيراً حصل في تسليم دواء المريضة نانسي رفول من الشركة، ما دعا الوزارة للتواصل معها لتسريع عملية التسليم.

 

 

 

 

صحيفة الصدى 

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