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الخميس، 28-04-2022 10:08 ص

كما في الأفلام.. تبادل سجينين أمريكي وروسي في مطار تركي -فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت وكالة "تاس" الروسية فيديو لتبادل موسكو وواشنطن المواطنين الروسي قسطنطين ياروشينكو، والأمريكي تريفور ريد، في أحد المطارات التركية.

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وحطت طائرتان في أحد المطارات التركية تقل إحداهما السجين الروسي وأخرى السجين الأمريكي.

 

وترجّل السجينان كل من طائرته بشكل متزامن والتقيا في منتصف الطريق الفاصل بين الطائرتين من دون أن يلمس أحدهما الآخر.

وبعدها استقل كل منهما طائرة الآخر لتقله إلى بلاده.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء، أنه تمت صفقة تبادل المواطن الأمريكي تريفور راودي ريد والطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو.

واعتقل المواطن الروسي ياروشينكو في 28 مايو 2010 في ليبيريا بتهمة التحضير لنقل كمية كبيرة من الكوكايين، ثم نقل إلى الولايات المتحدة، حيث حكم عليه بالسجن 20 عاما.


ونفى ياروشينكو التهم المنسوبة إليه بشكل قاطع.


أما الطالب الأمريكي تريفور راودي ريد، فحكم عليه في روسيا 2020 بالسجن 9 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على دورية للشرطة وعدم الانصياع لأوامرها صيف 2019.

 

 

 

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