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الخميس، 09-02-2023 09:05 ص

كم من الوقت يمكن للناجين البقاء تحت الأنقاض؟

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الوكيل الإخباري - تستمر عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا على قدمٍ وساق بعد أن ضرب زلزال المنطقة مخلفاً آلاف من الأفراد تحت أنقاض منازلهم.. فكم من الوقت يمكن للناجين البقاء تحت الأنقاض؟

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ويعمل مسؤولو الطوارئ وعمال الإغاثة على مدار الساعة يصارعون الزمن لإنقاذ من بقي على قيد الحياة تحت الركام لأنهم يعرفون أن الوقت محدود لإنقاذهم خاصة في ظروف الطقس شديد البرودة.

 

وتحدث الغالبية العظمى من عمليات الإنقاذ في أول 24 ساعة بعد وقوع الكارثة. وبعد ذلك، تبدأ فرص النجاة في الانخفاض مع مرور كل يوم، كما يقول الخبراء وفقاً لروسيا اليوم.


كم من الوقت يمكن للناجين البقاء تحت الأنقاض؟
يعتمد البقاء على قيد الحياة عندما يحاصر شخص ما تحت الأنقاض إلى حد كبير على عدد من العوامل المساهمة، والتي تتمثل بشكل أساسي في الماء ودرجة الحرارة والهواء للتنفس.


ولا يشكل الطعام مشكلة لأنه يمكن للناس أن يعيشوا لأكثر من أسبوع من دونه، ولكن من دون ماء لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة إلا لبضعة أيام. ويكون الوضع أكثر صعوبة لمن يجدون أنفسهم مصابين تحت الأنقاض، ما يجعلهم غير قادرين على الحركة.

ويمكن للوقوع في مكان مغلق التسبب في ارتفاع درجة الحرارة وزيادة في ثاني أكسيد الكربون، والذي إذا وصل إلى مستوى مرتفع جدا، فقد يؤدي إلى الاختناق.

 

ويمكن لفرق البحث مراقبة المستويات المتزايدة من ثاني أكسيد الكربون في الواقع لمحاولة العثور على أدلة على وجود ناجين.


وإذا كان الناجون المحتملون غير مصابين، ولديهم مصدر هواء وفي مساحة مناسبة، فإن العامل الهام الآخر للبقاء على قيد الحياة هو الوصول إلى المياه.


ويصعب تحديد المدة التي يمكن أن يعيشها الناس دون شرب الماء، ولكن بعض التقديرات تشير إلى أنه في المتوسط يمكن أن تتراوح المدة بين ثلاثة وسبعة أيام.


وقد يعتمد هذا على درجة حرارة المنطقة التي حوصر فيها الفرد، والتي تحدد كمية السوائل التي يفقدها من خلال التعرق، وعلى حالته الصحية وعمره.

 

 الجزيرة

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