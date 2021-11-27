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السبت، 27-11-2021 09:33 ص

كندا تكرم مارغريت أتوود بصورة على طابع بريد -صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت هيئة البريد الكندية عن طابع جديد يحمل صورة المؤلفة الكندية مارغريت أتوود، أصدرته احتفالاً بالعام الستين لمسيرة هذه الكاتبة ذات الشهرة العالمية التي عُرفَت خصوصاً بروايتها «ذي هاندمايدز تايل». 

وعلّقت أتوود مازحة على ما وصفته بأنه «شرف غير متوقع» خلال مؤتمر صحافي في مكتبة تورنتو، مستبقة بروح الدعابة رد فعل «أولئك الذين سيسخرون مني لأنني موجودة على طابع بريدي».

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وتبدو أتوود في صورتها على الطابع الجديد الصادر عن «بوست كندا» مغمضة العينين، تضع إحدى يديها على خدها، مع عبارة «كلمة بعد كلمة بعد كلمة تشكّل قوة» المأخوذة من قصيدتها «سبيلينغ».

 

 

المصدر - البيان 

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