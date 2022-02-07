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الإثنين، 07-02-2022 02:35 م

كندية تكتشف مفاجأة صاعقة داخل صندوق سيارتها

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الوكيل الإخباري - طوال 3 أيام متتالية، كانت الكندية بيثاني كوكر، تستخدم سيارتها في قضاء أغراضها، دون أن تدرك وجود شخص آخر داخلها.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيثاني اكتشفت وجود رجل مشرد وعار تماما موجود في صندوق سيارتها دون أن تلحظ ذلك.

ووثقت السيدة، التي تعيش في مقاطعة كولومبيا البريطانية، تجربتها ونشرتها على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

 

وسألت السيدة الرجل بعدما كشفت أمره: "لماذا أنت في سيارتي .

 

وأجابها المشرد إن الأمر مجرد "طقس العبور"، الذي يعني التحول من حالة إلى أخرى مثل تغير الوضع الاجتماعي.

 

وتساءلت عن كيفية دخوله إلى السيارة، فرد: "أنا ابن البابا".
 
وفي وقت لاحق، حضر رجال الشرطة إلى المكان، عندما كانت ساقا الرجل تتدليان من صندوق السيارة. 
 
وقالت السيدة الكندية إن الرجل حاليا في مصحة نفسية.

 

لبنان 24

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