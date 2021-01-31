الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

المصفاة: جميع منتجاتها من البنزين والديزل تباع فقط في محطات جوبترول وGULF

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الأحد، 31-01-2021 04:52 م

كورونا يغلق أشهر متجر ياباني في تايلاند

143-172248-goodbye-tokyu-corona-most-japanese-store-thailand_700x400


الوكيل الإخباري _ تسبب فيروس كورونا بإغلاق أبواب أشهر متجر ياباني في تايلاند، بعد 35 عاما من الرواج.

اضافة اعلان

حيث أعلنت سلسلة متاجر Tokyu طوكيو اليابانية أنها ستغلق فرعها في بانكوك اليوم، بعد 35 عاماً من نشاطه في البلد حيث كان من أبرز المتاجر جذباً للسكان والسياح في مركز MBK للتسوق.

وقدم متجر Tokyu على مر السنين مجموعة واسعة من العلامات التجارية التايلاندية واليابانية والعالمية التي تلبي جميع متطلبات المتسوقين من حيث التنوع والجودة والسعر.


وسيتوقف المتجر في مركز التسوق MBK Center عن العمل في أواخر يناير بسبب المنافسة في تجارة التجزئة وقيود السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

 

المصدر : العين الإخبارية 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1411270

شاب مصري يبتلع سكينا طوله 27 سنتيمترا

Medicine-Administration-Record-MAR-NMC-OSCE-Implementation-Station-Image

تم تأمينه لطفلة سورية .. ما هو الدواء الأغلى في العالم - فيديو

فبعاف

إنقاذ كلب من الموت متجمدًا في روسيا

shutterstock_227930446

دراسة حديثة: هذه علامة كشف الكذب عند الرجال

wetfood_vs_dryfood_800x534

تأكل طعام القطط ولا تغسل سكينها الوحيد.. تعرف على أبخل مليونيرة في العالم - شاهد

thumbs_b_c_e1a69283fb3f402798b574f9d7a1da1a

السعودية.. ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة هذا العام فوق الكعبة المشرفة

أخبار متعلقة
download

وفاة امرأة في بيرو بعد تلقيها لقاحا وهميا

The-Munchkin-Cat-Breed-Image

قط ب7 أرواح.. تسبب بإصابة 15 شخص بكورونا ونجا بمفرده في تشيلي

carlos-slim

إصابة أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بفيروس كورونا!

فلسطيني-سيارة

شاب فلسطيني يصنع سيارة كلاسيكية خلال الحظر الشامل.. صور

بيل جيتس

بيل غيتس يتلقى لقاح كورونا.. صورة

600c970c4c59b742b24dec6b

مصر.. وفاة أقدم محفظ قرآن بمحافظة المنوفية متأثرا بكورونا