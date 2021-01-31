كورونا يغلق أشهر متجر ياباني في تايلاند

الوكيل الإخباري _ تسبب فيروس كورونا بإغلاق أبواب أشهر متجر ياباني في تايلاند، بعد 35 عاما من الرواج.

اضافة اعلان



حيث أعلنت سلسلة متاجر Tokyu طوكيو اليابانية أنها ستغلق فرعها في بانكوك اليوم، بعد 35 عاماً من نشاطه في البلد حيث كان من أبرز المتاجر جذباً للسكان والسياح في مركز MBK للتسوق.



وقدم متجر Tokyu على مر السنين مجموعة واسعة من العلامات التجارية التايلاندية واليابانية والعالمية التي تلبي جميع متطلبات المتسوقين من حيث التنوع والجودة والسعر.



وسيتوقف المتجر في مركز التسوق MBK Center عن العمل في أواخر يناير بسبب المنافسة في تجارة التجزئة وقيود السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر : العين الإخبارية



