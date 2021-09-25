كوريا الجنوبية: أعداد القطط والكلاب المستوردة تضاعفت في ظل كورونا

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات جمركية في كوريا الجنوبية أن البلاد استوردت ضعف عدد القطط والكلاب هذا العام مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، في ظل جائحة كورونا.

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وبحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" عن مكتب الجمارك الإقليمي في إنتشون، فإن "عدد القطط والكلاب التي تم استيرادها إلى البلاد عبر شركات النقل الجوي 10241 في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، من بينها 7961 كلبا و2280 قطة"، حيث "يمثل الرقم المجمع زيادة بمقدار الضعف عن الواردات التي تم شحنها إلى كوريا الجنوبية في نفس الفترة من عام 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا، التي كانت قد بلغت 5222، من بينها 4165 كلبا و1057 قطة".



في حين لفت مكتب الجمارك إلى أن "زيادة الواردات من الكلاب والقطط ترجع إلى حد كبير إلى تدابير التباعد الاجتماعي والتوسع في نظام العمل من المنزل وسط الجائحة التي تجعل المزيد من الناس يبقون في منازلهم".



المصدر: روسيا اليوم