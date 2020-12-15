الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير المياه يوضح حول الانقطاعات المفاجئة للمياه

76 قضية اعتداء على المال العام في 2019 بقيمة 2.1 مليون دينار

الأرصاد توضح للوكيل حقيقة تساقط الثلوج خلال الأيام القادمة

الحكومة تصدر أمر الدفاع 24

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

تحذير أمني للأردنيين

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

الثلاثاء، 15-12-2020 12:10 م

كوريا الجنوبية تعدم 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

medium_2020-12-15-145ce3f2bb


الوكيل الاخباري - قررت حكومة كوريا الجنوبية إعدام أكثر من 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور الذي يعد من الأمراض المعدية، التي تحملها فيروسات ذات منشأ حيواني.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، في تدوينة على "تويتر" يوم امس الاثنين، قالت فيها: "إعدام كوريا الجنوبية لأكثر من 4.4 مليون طائر من أجل منع انتشار إنفلونزا الطيور".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد تفاصيل القرار الكوري الجنوبي، الذي أوضحت أنه جاء بعدما تم العثور على نحو 10 عينات من إنفلونزا الطيور في البلاد خلال أقل من شهرين.

اضافة اعلان

ولفتت الشبكة إلى أنه تم إعدام جميع الدواجن الموجودة في محيط ثلاثة كيلومترات من المزرعة التي تم اكتشاف العدوى بها.


وتقول منظمة الصحة العالمية إن إنفلونزا الطيور من الفيروسات حيوانية المنشأ ويمكن أن يصاب الإنسان بالعدوى من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة أو البيئات الملوثة.

 

وتابعت: "إلا أن هذه العدوى لا تؤدي إلى الانتقال الفعال لهذه الفيروسات لدى الإنسان"، مشيرة إلى أنه "لا تتوفر أي بيانات تشهد على إمكانية إصابة الإنسان بالعدوى بفيروسات إنفلونزا الطيور عن طريق الأغذية المطبوخة بطريقة مناسبة".

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3e660753c214150c1d6bff6af29a0c4a

كنوز غريبة تطفو على شاطئ فنزويلا وتجلب الذهب للناس

asian-senior-elderly-old-lady-woman-patient-sitting-wheelchair-nursing-hospital_39768-227

معمرة إسبانية في سن 104 أعوام تخرج من المستشفى بعد تغلبها على كورونا - فيديو

33229-نظارة-جوتشى

نظارة شمسية مقلوبة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

37062-طفل-ينجو-من-الموت-بعد-اختراق-عصا-طعام-حلقه-بطول-20-سم-(1)

طفل صيني ينجو من الموت بعد اختراق عصا بطول 20 سم حلقه

46833-المشهد-من-الطائرة

رجل نيوزيلندي يزرع مجموعة من الأشجار على شكل قلب تكريما لزوجته

slope-steep-slope-snow-slope-mountain-sun-snow-cold-frost-backlighting

أب يجازف بأبنائه لالتقاط صورة غريبة في بريطانيا

أخبار متعلقة
c53d3c1a6882cad182dee3b2bbffd862

كوريا.. طالب يصنع مقاعد من مخلفات الكمامات

unnamed

دراسة تحذر من أخطر ما يمكن فعله داخل السيارة في زمن كورونا

5fb278b747e78.image_

ببغاء يحصل على لقب طائر العام في نيوزيلندا