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الأربعاء، 06-10-2021 09:41 ص

كويكبان يهددان الأرض.. وناسا تجهز مركبة فضائية لتدميرهما

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الوكيل الإخباري - تعتبر وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أي جسم قريب من الأرض "خطرا محتملا" إذا كان ضمن 0.05 وحدة فلكية (4.6 ملايين ميل) ويبلغ قطره أكثر من 460 قدما لذلك ستقوم  بإطلاق مركبة فضائية في آواخر نوفمبر المقبل، مهمتها تحطيم كويكبين قبل وصولهما إلى الأرض.

وسترسل "ناسا" المركبة "DART" على متن الصاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، نحو نظام الكويكب الثنائي "ديديموس" والقمر الخاص به، لتحرفه قليلا عن مساره الحالي.

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وقالت "ناسا" في بيان: "إن DART سيكون أول عرض لتقنية الاصطدام الحركي، والتي تتضمن إرسال مركبة فضائية كبيرة أو أكثر عالية السرعة إلى مسار كويكب في الفضاء لتغيير وجهته" وفق سكاي نيوز .


وتعتبر "ناسا" أي جسم قريب من الأرض "خطرا محتملا" إذا كان ضمن 0.05 وحدة فلكية (4.6 ملايين ميل) ويبلغ قطره أكثر من 460 قدما.


ووفق "ناسا"، هناك تقريبا 25 ألفاً من الأجسام المعروفة القريبة من كوكب الأرض، لكن هناك المزيد منها في انتظار اكتشافها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


جدير بالذكر أن "DART" تعد جزءا من استراتيجية "ناسا" لحماية الأرض من خطر الكويكبات، وقد صممت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية.

 

المصدر - البيان 

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