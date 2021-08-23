كيفية اختار كلمة مرور قوية وسهلة الحفظ مستوحاة من عالم الطهي

الوكيل الإخباري-إذا كنت ترغب في كلمات مرور لطيفة وسهلة الحفظ بدل الكلمات المعقدة كثيرة الحروف والأرقام، فإن موقع ويب يقدم لك المساعدة في ذلك.





ويقترح موقع itadakimasu.app على المستخدم عبارات مرور "لذيذة" مستوحاة من عالم الطهي مثل wheat rosemary tea pie و almond oil kale bluefish walnut kebab.





وتقوم هذه الكلمات على فكرة مفادها صعوبة اختراق كلمات المرور المعقدة، بإنشاء عبارات المرور في شكل سلاسل من الكلمات المفصولة بمسافات.





وبتجميع العديد من الكلمات في عبارة مرور تزداد المجموعات الممكنة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المدة المطلوبة لاختراق كلمة المرور.



ويمكن ضبط مكون كلمة المرور لعبارات مرور من 3 إلى 10 كلمات، جميعها ذات خلفية واحدة مثل الطهي.

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ومع ذلك، لا يمكن استخدام عبارات المرور دون قيود، وعلى سبيل المثال لا تزال بعض خدمات الويب تتطلب حروفاً كبيرة وصغيرة أو حروفاً خاصة أو أرقاماً في كلمات المرور، مع دمجها في عبارات المرور، إذا لزم الأمر.

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