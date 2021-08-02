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الإثنين، 02-08-2021 09:06 م

كيفية اختيار كريم واقي الشمس المناسب لبشرتكِ

لماذا عليك استخدام واقي الشمس في فصل الشتاء


الوكيل الإخباري - تعتقد بعض الفتيات أن استخدام واقي الشمس يجب أن يقتصر على الصيف أو أثناء النهار فقط، ولكن يعتبر "الصن بلوك" جزء من روتين الجمال ويجب أن يكون جزء من النظام اليومي والعناية بالبشرة.

ويتكون ضوء الشمس من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وتمثل الأشعة فوق البنفسجية 5٪ فقط، وتشكل الأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي 45٪ و 50٪ من الطيف الكلي على التوالي.

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وفيما يلي قائمة بأنواع واقيات الشمس المناسبة لكل نوع من أنواع البشرة:

 

واقي الشمس للبشرة المعرضة لحب الشباب                    
أثناء اختيار واقي الشمس يجب مراعاة الشكل الذي تمت صياغته به، بالنسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب، يجب اختيار المكونات بعناية شديدة؛ لأن الأنواع الخاطئة قد تسد المسام، ومن ثم فمن الضروري اختيار تركيبة خالية من الزيوت لتجنب مثل هذا المشكلات.

 

واقي الشمس للبشرة الحساسة
بالنسبة للبشرة الحساسة، فمن المرجح أن يتهيج الجلد بسبب أي مواد كيميائية قاسية، ومن الأفضل التمسك بواقيات الشمس المعتدلة التي تحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم لأنها أقل احتمالية للتسبب في رد فعل، ويجب تجنب واقيات الشمس التي تحتوي على البارابين أو الأوكسي بنزون لأنها قد تسبب طفح جلدي وتهيج للبشرة الحساسة.


واقي الشمس للبشرة الجافة
إذا كانت بشرتكِ جافة، فمن الضروري اختيار واقي الشمس، يوفر ترطيب كافي ويمكن اختيار تركيبة غنية ومُعززة بمكونات مرطبة مثل السيراميد والجلسرين وحمض الهيالورونيك والعسل وهي مثالية للترطيب.


واقي الشمس للبشرة الدهنية
يجب على الأشخاص ذوي البشرة الدهنية اختيار تركيبة خفيفة الوزن تزيل اللمعان وتمتص الزيوت الزائدة، ويجب اختيار تركيبة غير دهنية في شكل جل أو لوشن جل تكون سهلة الدمج مع البشرة الدهنية.

 

المصدر - البوابة 


 




 

 


 

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