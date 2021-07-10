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السبت، 10-07-2021 01:27 م

كيفية اختيار نظارة شمسية

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الوكيل الإخباري - تتم مُعالجة نظارات الرؤية القياسية بالولايات المتحدة بحيث توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، في حين تحافظ على رؤية صافية غير معتمة. وتوفر بعض العدسات اللاصقة أيضًا حماية من الأشعة فوق البنفسجية، ولكن يجب ارتداؤها مع النظارات الشمسية لتوفير أقصى حماية.

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وبالطبع، ليست الحماية من الأشعة فوق البنفسجية هي الاعتبار الوحيد عند اختيار النظارات الشمسية، بل فكر أيضاً في الجوانب التالية:

 

عدسات النظارات المانعة للون الأزرق
يمكن للعدسات المانعة للون الأزرق أن تُسهل من رؤية الأشياء البعيدة، خاصةً في الجليد أو الضباب، ويشيع استخدامها لدى المتزلجين وراكبي المراكب والصيادين. تُلون العدسات التي تحجب كل الألوان الزرقاء باللون الكهرماني.
مع ذلك، ينصح عند القيادة بأن تكون النظارات الشمسية المعتمة ذات لون رمادي لضمان تمييز أضواء إشارات المرور بشكل صحيح.

العدسات المستقطِبة
تقلل العدسات المستقطِبة التوهج المنعكس، مثل ضوء الشمس الساطع من الجليد أو المياه، فهي مفيدة أثناء قيادة السيارة والرياضة في الثلج وصيد السمك.

العدسات متغيرة اللون بالضوء
تعتم هذه العدسات أو تُفتح الرؤية حسب تغيرات كم الضوء المتوفر، مع ذلك، فإنها تستغرق بضع دقائق لكي تتغير مع تغير الظروف الضوئية المختلفة، ويجب الانتباه إلى أن هذه العدسات لا تغير لونها ولا تصبح داكنة أثناء لبسها داخل السيارات الحديثة، لأن زجاج معظم السيارات الحديثة يحجب الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تغير لون هذه العدسات.


عدسات البولي كاربونات
توفر عدسات البولي كاربونات الحماية من تشظي الزجاج عند الاصطدام أثناء المخاطر المحتملة في الرياضات والأنشطة المختلفة.

العدسات المغلفة بطبقة عاكسة
تعمل على تقليل شدة الضوء المرئي في أحوال سطوع ضوء الشمس في المناطق الصحراوية والثلجية والبحرية.

العدسات المتدرجة في التعتيم
تعمل العدسات ذات التدرج الواحد، التي تكون معتمة بالأعلى وفاتحة بالأسفل، على تقليل الوهج، بينما تزيد من وضوح الرؤية، وهي مفيدة للقيادة وليس للرياضة.
أما العدسات مزدوجة التدرج فهي معتمة في الأعلى والأسفل وفاتحة في المنتصف، ومن المفيد ارتداؤها أثناء الرياضات المائية أو الشتوية وليس للقيادة.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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