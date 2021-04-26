كيفية حساب وقت النوم المثالي حتى تستيقظ منتعشا

الوكيل الإخباري- يستيقظ الكثير من الناس وهم يشعرون بالدوار ويقضون اليوم في عد الساعات حتى يتمكنوا من العودة إلى السرير.

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وفي بعض الأحيان لا يبدو أنه من المهم إذا كنت تحصل على سبع أو ثماني ساعات من النوم الموصى بها، وفي اليوم التالي تستمر في الشعور بالصراع ومكافحة الخمول.

وأوضح الدكتور كاران راج في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على "تيك توك"، أن الأمر قد يعود إلى الاستيقاظ في منتصف دورة النوم وليس مجرد عدم الحصول على ما يكفي من النوم.



ونشر الطبيب، الذي جمع ملايين المشاهدات من خلال مشاركة معرفته الخبيرة في عدد من المسائل، من الطعام إلى النصائح الطبية، مقطع فيديو بعنوان "قاعدة 90 دقيقة" لشرح كيفية حساب الوقت المثالي للذهاب إلى الفراش.



وأوضح: "جرب هذا إذا كنت تريد أن تستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش. كل ليلة يتحرك دماغك خلال عدة دورات نوم. وتبدأ كل دورة بنوم خفيف، ثم تدخل في نوم عميق، ثم تحلم، وتعود إلى النوم الخفيف".



وأضاف: "تستغرق كل دورة من هذه الدورات نحو 90 دقيقة. وستشعر بالانتعاش أكثر إذا استيقظت في نهاية إحدى هذه الدورات التي تبلغ 90 دقيقة. وهذا لأنك تكون أقرب إلى حالة اليقظة العادية، ولزيادة فرص الشعور بالانتعاش عند الاستيقاظ، عليك أولا معرفة الوقت الذي تريد أن تستيقظ فيه".

ويشرح الدكتور راج أنه إذا كنت تخطط للاستيقاظ في الساعة 8 صباحا، فيجب أن تبدأ بالعد التنازلي في دورات مدتها 90 دقيقة حتى تصل إلى أقرب وقت مناسب للذهاب إلى الفراش (مع ضمان عدد الساعات الموصى بها يوميا للنوم).



لذا، إذا ذهبت إلى الفراش في الساعة 11 مساء، يجب أن تستيقظ في نهاية الدورة السادسة من النوم وأنت على استعداد للاستمتاع بيومك.



وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة حيث علق أحد الأشخاص قائلا: "هذا ناجح، جربته الليلة الماضية".

المصدر: روسيااليوم