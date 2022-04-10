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الأحد، 10-04-2022 10:32 ص

كيفية حفظ بقايا حلويات عزائم رمضان؟

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الوكيل الإخباري - تشتهر عزائم رمضان بتناول الحلويات المختلفة فيها مثل الشرقية منها كالكنافة والبقلاوة والبسبوسة، والغربية كالكيك والجاتوه والتورتات.

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ولكن بعد انتهاء عزومة رمضان، تواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة كيفية حفظ وتخزين بقايا الحلوى الشرقية والغربية في الثلاجة والفريرز، لتناولها لاحقاً أو إعادة تدويرها في صنع حلويات جديدة منها.

 

ولذلك يستعرض التقرير التالي، مجموعة من النصائح التي تقدم لربات البيوت، أفضل طرق تخزين بقايا حلويات عزائم وتجمعات شهر رمضان الكريم.

مدة حفظ التورت والجاتوه والكعك في الثلاجة أو الفريزر
- تحفظ بقايا الكعك والتورتات والجاتوه في الثلاجة لمدة تصل حتى 5 أو 7 أيام.
- تدوم الكيكات المجمدة لفترة أطول ولكن من الأفضل تناولها بعد شهرين إلى 3 أشهر من تخزينها في الفريزر.
- يمكن تخزين الكعكات والتورتات التي تحتوي على كريمة الزبدة لمدة تصل لأسبوع في الثلاجة.
- تبقى كعكة الشكولاتة الطازجة لمدة أسبوع في الثلاجة دون أن تفسد.

 

كيفية حفظ بقايا الحلويات
- يفضل التخلص من بقايا الكيك والتورتة والجاتوه المأكولة، والاحتفاظ فقط بالقطع السليمة المتبقية من التقطيع بعد إزالة الفاكهة من عليها.
- تغلف قطع الحلويات الغربية المتبقية بإحكام بغلاف بلاستيكي.
- يجب حفظ الكيك بأنواعه سواء بالثلاجة أو الفريزر بعيداً عن كافة الأطعمة والخضراوات ذات الرائحة النفاذة.
- تحفظ الحلويات بأنواعها المختلفة سواء في الثلاجة أو الفريزر في رف مستقل وعلى سطح مستو، وعدم وضع فوقه أو جانبه أطعمة ثقيلة.

- تحفظ كعكة الجبن في الثلاجة طوال الليل قبل تغليفها للتجميد، تغلف في غلاف بلاستيكي ثم توضع في كيس أو حاوية تجميد قابلة للإغلاق.
- تخزن بقايا رقائق الشكولاتة أو الكوكيز في كيس محكم الغلق ثم وضعها في حاوية محكمة الإغلاق قبل دخولها الثلاجة أو تجميدها في الفريزر.
- تحفظ الحلويات الشرقية في عبوة من البلاستيك في أسفلها طبقة من البلاستيك الشفاف، وأعلاها طبقة أخرى من البلاستيك ثم تغلق وتوضع في الثلاجة.

 

العين الإخبارية 

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