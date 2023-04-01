الوكيل الإخباري - العصبية في شهر رمضان المبارك من الأعراض الشائعة للصيام، وخصوصاً في الأيام الأولى من الشهر الفضيل؛ حيث تشكو الكثير من السيدات من عصبية الزوج في رمضان بسبب الصيام.

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كيف أتعامل مع الزوج العصبي في رمضان.. فالكثير من الرجال يصابون بنوبات من العصبية والغضب؛ خاصة المدخنين، نتيجة توقفهم فجأة عن شرب السجائر، إلى جانب أن بعض الرجال لا يتحملون ضغوط العمل خلال الصيام، لاعتيادهم على تناول الشاي والقهوة طوال اليوم.

عصبية الزوج الصائم في رمضان



دعيه يعبّر عن غضبه:

تفهّمي أن هذا الغضب والانفعال والكلام ليس شخصياً، بل هو مجرد تنفيس عن ضغوطاته، لا تناقشيه حتى ولو كنتِ على حق، ولا تحاولي مقاطعته، واتركيه حتى يهدأ من نفسه؛ فذلك يخفف من نوبة غضبه.



• الحكمة

أول خطوة للتعامل مع الزوج العصبي في رمضان، هي أن تستطيع الزوجة الحفاظ على هدوئها وحكمتها، وألّا تنساق وراءه فيما ستسمعه من كلمات، قد لا يعنيها الزوج في غضبه.



• تحلي بالهدوء

ننصح بتقبُّل عصبية الزوج وتفهُّم ظروفه وعصبيته، والحفاظ على هدوئك والتحلّي بالحكمة؛ لتفادي المشاكل، وعدم مجادلته بأيّ موضوع، وفي حال انفعاله لأيّ سبب، يفضَّل التعامل معه بلطف وتهدئته بشكل رقيق.



• لا تجادليه

عندما تلاحظين انفعال زوجك وعصبيته؛ فلا تجادليه أو تناقشيه.. تحلّي بالصمت قليلاً حتى تمنحيه الفرصة ليهدأ ويراجع نفسه، ثم عودي له بعد عدة دقائق، وتحدثي معه بهدوء وبلهجة رقيقة من دون رفع نبرة صوتك.



• حاولي التخفيف عنه

يمكن محاولة التخفيف من عصبية الزوج عن طريق اختيار الكلمات والعبارات المناسبة، والتي تعبّر عن تفهُّم الزوجة لزوجها؛ فمثلاً بدلاً من قول "ليس هناك داعٍ لكل هذا الانفعال والعصبية"، يمكنك قول عبارات مثل: "أتفهم أسباب عصبيتك"، أو "معك حق"؛ فذلك قد يساعد في تغيير الحالة المزاجية للزوج.



• اختاري التوقيت المناسب للنقاش

في حال وقوع خلاف مع الزوج، حاولي عدم مناقشة الزوج أثناء وقوع الخلاف، وتأجيل الحديث حوله إلى بعد وجبة الفطور، وذلك لتفادي المشاحنات والصدام وتطور الخلاف.



• قطع الطريق عليه

أفضل طريقة للتعامل مع الزوج العصبي في رمضان، هو عدم إعطائه الفرصة من البداية للعصبية؛ فعليك أن تقابليه بابتسامة رقيقة فور عودته من العمل، وبكلمة "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي"؛ فهذا من شأنه أن يهدّئ من روعه، ويهوّن عليه ما قابله في طريق عودته من زحام وشجارات مع الزملاء أو المدراء، خلال يوم عمل طويل وخانق في هذا الجو الحار.

• الكلام العذب

حاولي أن تكوني متحدثة لبقة، وتتفوهي بأعذب الكلمات مع زوجك خلال نهار رمضان.



• الجو المناسب

حاولي أن تهيئي لزوجك جو البيت؛ بحيث لا يجد شجاراتك المتعددة مع أطفالك؛ بل لا بد أن تجعلي الأطفال يتحملون المسؤولية معكِ، بأن تخبريهم بأن والدهم يعود من عمله مجهَداً، ولا بد أن نساعده على الراحة بالهدوء والتزام غرفهم.

سيدتي