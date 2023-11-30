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الملك يبحث مع قادة منظمات أممية ودولية تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

الخميس، 30-11-2023 03:33 م

كيف التخلص من تكثف بخار الماء على زجاج السيارة؟

تراكم البخار (2)


الوكيل الإخباري - لا يمثل تكثف بخار الماء على زجاج السيارة خلال فصل الشتاء ظاهرة مزعجة فحسب، بل خطيرة أيضاً حيث تحد من الرؤية، ما يرفع خطر الحادث.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو غازيته" أنه يمكن التخلص منه بفتح النوافذ قليلاً، وبضبط مكيف الهواء على أقصى طاقة، مع توجيه تدفق الهواء نحو الزجاج الأمامي.

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لا لتدوير الهواء
وأضافت المجلة الألمانية أن من المهم أيضاً التأكد من توقف وظيفة إعادة تدوير الهواء، ونقل الملابس الرطبة بفعل المطر على سبيل المثال في صندوق الأمتعة، وجميع الأجسام الرطبة في المقصورة الداخلية، مع فحص فتحات التهوية وإزالة أي عوائق بها.


أكياس ملح
وللتخلص من الرطوبة داخل السيارة يمكن وضع أكياس صغيرة من الملح أو الأرز وفرد أوراق الصحف على أرضيتها والتخلص منها بانتظام، مع تشغيل مكيف الهواء من آن لآخر.


وأخيراً يجب الذهاب إلى مركز فني متخصص عند ملاحظة عجز السيارة عن التخلص من الرطوبة الداخلية عبر قنوات التصريف.

 

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