كيف تتصرف اذا واجهك كلباً ضالاً ؟

الوكيل الإخباري - تعرض عدد من الأشخاص في الفترة الاخيرة لهجوم كلاب ضالة مما سبب خطراً على حياتهم وقلق كبير بين المواطنين .

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وبعيداً عن القول الشائع أن الكلاب وحيوانات أخرى "تشم رائحة الخوف"، أكد خبراء حيوانات انه إذا فزعت أو جريت أو صرخت، فقد تجعل الكلب أكثر ثقة في هجومه وقد تبدو انك تشكل مصدر خطر عليه.



ونشر متخصصون في تدريب كلاب الحراسة حول العالم نصائح لتعامل الشخص إذا هاجمه كلب في الشارع منها :



1-الثبات وعدم التحرك نهائيا "عندما يقترب الكلب منك تسمّر في مكانك ويداك إلى جانبيك كالجدار وأشِح ببصرك عنه في كثير من الحالات سيفقد الكلب الاهتمام ويرحل عنك إذا تجاهلته"



-لا تلوح بذراعيك أو تركل بقدميك، فقد يفسر الكلب هذا على أنه تهديد.

-التجنب التام للنظر فى عين الكلب أو إظهار الأسنان فهى من أنواع التهديد له.

-أعطه جانبك واجعله في طرف عينك، بدلًا من مواجهته والنظر في عينيه.

سينبئ هذا الكلب بأنك لست مصدر خطر.



2-ضم أصابع اليد وتحويلها إلى قبضة

-لا تمدّ يديك وذراعيك فتجعلهم عرضة للعض. ضم أصابع يدك في قبضة لتقيهم. قد يقترب الكلب كثيرًا، بل وقد يشمك، دون أن يعضك.



3 -لا تحاول الجري مبتعدًا



قد يوقظ الجري غريزة القنص عند الكلب. قد يطاردك بقوة حتى ولو كان قد اقترب منك بنية اللعب، كما أنك لن تستطيع أن تسبق أغلب الكلاب على قدميك، وحتى إن كنت على دراجة، فسيستطيع كثير من الكلاب اللحاق بك.



4-شتت انتباه الكلب بغرض آخر



إذا استمر الكلب يهددك، فارمِ له شيئًا يلوكه كحقيبتك أو زجاجة مياه؛ أي شيء سوى أطرافك. قد يشغله هذا بعض الوقت ريثما تهرب.





5-واجه الكلب وصِح بوجهه



إذا استمر الكلب في عدوانيته ولم يفلح تجاهله أو تهدئته، فواجهه وصِح بوجهه. صِح بصوت قوي وعميق وواثق.

استمر في تجنب تلاقي العينين. قد يفتر الكلب أو يهابك ويرحل.





وفي حال فشلت جميع المحاولات وشرع الكلب في عضك ينصح بالتالي :



-إذا شرع الكلب في عضك فعليك أن تدافع عن نفسك. اضرب الكلب أو اركله في حلقه. سيصدمه هذا ويمنحك وقتًا للفرار.

-اذا كان معك عصا أو سلاح آخر ينبغي عليك أن تضرب بها الكلب. لا تضربه على قمة رأسه لأن جماجم معظم الكلاب شديدة السماكة، ولن يسبب هذا إلا إغضاب الكلب أكثر.





أما إذا شاهدت كلبا يعقر شخصا آخر أمامك فعليك اتباع الخطوات الآتية:

1-رفع الكلب من أرجله الخلفية فى حالة الكلاب غير المدربة.

2-إلقاء إناء به ماء على وجه الكلب بشكل مفاجئ