كيف تتعاملين مع طفلك إذا سرق؟ إليك 7 نصائح مهمة

الوكيل الإخباري - اكتشاف سلوك السرقة لدى الطفل قد يثير مشاعر صعبة مثل الصدمة، القلق والإحراج. ومع ذلك فإن هذا السلوك شائع نسبيًّا بين الأطفال، خصوصًا في المراحل الدراسية الأولى وحتى سن المراهقة.



فمعظم حالات السرقة عند الأطفال ليست خطيرة، يؤكد أخصائي طب الأطفال ورئيس اللجنة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال النفسي، الدكتور آرثر لافين، أن معظم الأطفال الذين يختبرون السرقة، يتعلمون من أخطائهم، ولا يستمرون في هذا السلوك عندما يكبرون.



ولتفادي تكرار هذه الحالة، يقدم الدكتور لافين للآباء القلقين نصائح لفهم هذا السلوك، والطرق الأنسب للتعامل الصحيح معه.

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لماذا يسرق الأطفال؟



الممنوع مرغوب

الأطفال فضوليون بطبيعتهم، ويميلون إلى اختبار الحدود التي نضعها لهم. يقول الدكتور لافين: إذا أخبرت طفلك ألا يفعل شيئًا، فإنه سيشعر برغبة أكبر في فعله، لذلك، تعد السرقة استجابة طبيعية لرغبته في فعل الممنوع.



عدم فهم الملكية

في مرحلة ما قبل المدرسة، يكون الأطفال في طور تعلم مفاهيم الملكية وحقوق الآخرين. وفي هذه السن، لا يسرق الأطفال بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل يأخذون الأشياء؛ لأنهم لا يفهمون بعد كيفية التعامل مع قوانين الملكية.



التحديات الاجتماعية

مع نمو الأطفال ودخولهم سن المراهقة، قد يواجهون ضغوطات مادية أو نفسية من أقرانهم، والسرقة قد تكون وسيلتهم للتعبير عن الذات، أو للحصول على القبول الاجتماعي، أو حتى نيل احترام رفاقهم.



كيف تتعاملين مع طفلك إذا سرق؟



1. فهم السياق

سواء أكان طفلك أحضر إلى المنزل شيئًا مشبوهًا، أو قبضت عليه وهو يأخذ غرضًا من المتجر، فإن الطريقة التي تتعاملين بها مع الموقف ستؤثر بشكل كبير على احتمالية تكرار هذا السلوك.



ينصح الدكتور لافين بالتروي وضبط المشاعر؛ حاولي أن تفهمي لماذا قام طفلك بالسرقة، هل كان ذلك بدافع الفضول، أو الحاجة إلى التقدير الاجتماعي، أو لعدم فهمه للعواقب؟.



2. التعليم بدلاً من العقاب

تعاملي مع الموقف كفرصة تعليمية. اشرحي لطفلك تأثير سرقته على الآخرين، ولماذا يعتبر السلوك خاطئاً. علّميه الاعتذار وإصلاح ما أفسده، لكن دون أن تحرجيه، أو تفرضي عليه الاعتراف بالسرقة علنًا.



3. العواقب منطقية

على العواقب أن تكون منطقية ومرتبطة بالسلوك الخاطئ. على سبيل المثال، حين يسرق طفلك ألعابًا، اطلبي منه إعارة لعبته المفضلة لأخيه أو صديقه.



4. تعزيز القيم

تحدثي مع طفلك بانتظام عن أهمية الصدق، واحترام ممتلكات الآخرين، والعواقب القانونية المترتبة على الإخلال بهذه القوانين. قدمي أمثلة من الحياة اليومية.



5. تعزيز التحكم في الانفعالات

ساعدي طفلك على تعلم كيفية التحكم بدوافعه والتعبير عن مشاعره بطرق صحية ومقبولة اجتماعيًّا.



6. التأكيد على الصدق

التحدث باستمرار مع الأطفال حول قيمة الصدق، وكيف يمكن أن يساعده على تجنب السلوكيات السلبية، مثل: الكذب، والسرقة.



7. إشراك المعلمين والمرشدين إذا لزم الأمر

في حالات السرقة المتكررة أو الخطيرة، قد يكون من المفيد طلب المساعدة من المحترفين، مثل: المعلمين، والمرشدين النفسيين.

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