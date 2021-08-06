الجمعة 06-08-2021
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الجمعة، 06-08-2021 11:41 ص

كيف تتغلب على ارتفاع الحرارة داخل المنزل من دون تكييف!

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الوكيل الاخباري - يمر العالم بموجة ارتفاع كبيرة في درجات الحرارة، ومن بينها مصر التي تؤكد هيئة الأرصاد الجوية فيها أن صيف هذا العام هو الأكثر حرارة منذ سنوات.

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وتنصح الهيئة المواطنين، في مصر، بعدم التعرض إلى الشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، والتزام المنازل إذا لم تكن هناك ضرورة للخروج، إلا أن درجات الحرارة تؤثر أيضا على الجالسين في المنازل، خاصة هؤلاء الذين لم يتمكنوا من اقتناء مبرد الهواء "تكييف".

 

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية، عددا من النصائح للتغلب على الموجة الحارة في المنزل، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام"، والتي من بينها "الحفاظ على الستائر داخل المنزل مغلقة خلال الأوقات الحارة من اليوم بين الساعة 10:30 صباحًا و4 مساءً، خاصة فى فترة الموجة الحارة".


وتابعت الهيئة إنه "إذا كنت لا تمتلك تكييفا فاحرص على وضع وعاء أو صندوق كبير به ثلج أمام مروحة مكتب، حيث يجعل الهواء باردا مثل هواء المكيف".


وأكدت ضرورة "الابتعاد نهائيا عن الإجهاد المفرط خلال الطقس شديد الحرارة".
ولفتت الهيئة إلى ضرورة استخدام أطعمة لا تحتاج للطهي أو شواية خارجية للطهي مما يقلل إضافة حرارة إلى المنزل، وقالت إن استخدام الموقد والفرن يؤدي إلى توليد كمية هائلة من الحرارة التي تبقى في المنزل فكلما طهيت أكثر في منزلك كلما زادت الحرارة في المنزل.

 

سبوتنيك

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