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الأحد، 12-11-2023 09:57 ص

كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال الفندقية قبل السفر؟

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الوكيل الإخباري - يستغل المحتالون متعة السفر، ويقدمون عروضاً جذابة تكون رائعة جداً إلى درجة يصعب تصديقها، وقد كشف تقرير حديث أن حوالي 100 سائح وقعوا مؤخراً ضحية لعملية احتيال فندقية عبر الإنترنت.

ومن الضروري التعرف على الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل القيام بحجوزات الفنادق، لضمان رحلة آمنة وممتعة.

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وفيما يلي بعض هذه الإجراءات، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني: 


التحقق من وجود الفندق وإجراء بحث شامل
من الضروري التحقق مما إذا كان الفندق لديه موقع رسمي على الانترنت، وقراءة التقييمات من مصادر موثوقة، والبحث عن معلومات الاتصال، وإذا لم يتم العثور على معلومات جوهرية عن الفندق، فينصح بعدم التعامل معه.

استخدام مواقع الحجز المشهورة وذات السمعة الطيبة
ينصح بالالتزام بمنصات الحجز المعروفة وذات السمعة الطيبة مثل موقع “أدفايزر” أو “بوكينغ” أو “ميك ماي تريب” وغيرها، وقد أقامت هذه المنصات شراكات مع الفنادق، وقامت بالتحقق من قوائمها، ما يقلل من مخاطر الاحتيال.

 

التحقق من تشفير “إس إس إل”
التأكد من أن موقع الويب يحتوي على تشفير “إس إس إل” عند إدخال المعلومات الشخصية ومعلومات الدفع، وكذلك البحث عن https:// في عنوان URL، ورمز القفل في شريط العناوين.

الحذر من الصفقات التي يصعب تصديقها
إذا كانت الصفقة تبدو رخيصة بشكل لا يصدق، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال، لذلك لابد من مقارنة الأسعار عبر مواقع الويب المختلفة لقياس التكلفة النموذجية للفندق المعني.

 

تأكيد الحجز مباشرة مع الفندق
بعد إجراء الحجز، يجب الاتصال بالفندق مباشرة للتأكيد، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة في التحقق من شرعية الحجز، والتأكد من عدم وجود مشكلات عند الوصول. 


ابحث عن معلومات الاتصال الحقيقية
تحقق من تفاصيل الاتصال بالفندق على موقعه الرسمي على الإنترنت أو في دليل موثوق به، وتجنب معلومات الاتصال المقدمة فقط في البريد الإلكتروني أو موقع ويب تابع لجهة خارجية.



الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لمساعدة الآخرين
قم بإبلاغ السلطات المختصة عن الموقع الإلكتروني الذي تعاملت معه، عند مواجهة قائمة مشبوهة، أو الإحساس بالوقوع في فخ عملية احتيال فندقية عبر الإنترنت.

 

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