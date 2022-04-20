كيف تشعر المرأة بالإنجاز وكيفية تحقيقه؟

الوكيل الإخباري - كثيرا ما تضع النساء العصريات خطط طموحة لتطوير الذات، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على الصعيدين الشخصي والمهني ولكن في كثير من الأحيان قد ينتهي الأمر ببعضهن بالتخلي عن خططهن لتطوير الذات وأن يصبحن أفضل لعدة أسباب من أهمها افتقار الشعور بالإنجاز، أو الشعور بأنها تحقق تقدم حقيقي في مخططها لتطوير الذات، مما يدفع بعض النساء لتوقف عن محاولة تطوير الذات، اعتقادا منهن أن محاولاتهن لتطوير الذات غير مجدية، ولتجنب ذلك، دعونا نستعرض معا مجموعة من النصائح الهامة التي من شأنها تعزيز شعور المرأة بالإنجاز ومساعدتها على تحقيق المزيد من الإنجازات:



1 - قومي بوضع أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ لنفسك لأن ذلك سيجعلك قادرة على تحقيقها، وبنجاحك في تحقيقها سيزداد شعور الإنجاز لديك، ويصبح لديك حافز قوي للانتهاء من المزيد من المهمات بنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.

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2- ابدئي بمحاولة تحقيق الأهداف أو المهمات البسيطة أو الصغيرة في خطتك لتطوير الذات أو في مخطط المهام اليومية الخاص بك بشكل عام، لأن البدء بالقيام المهام الصعبة أو المعقدة يزيد من فرص شعورك بالإجهاد والإحباط بينما لا تزالين في مرحلة البداية.

3- قسمي مهماتك المعقدة أو مشاريعك الكبيرة إلى مهمات وأهداف أصغر وأكثر قابلية للتحقيق، بهذه الطريقة ستزداد قدرتك على حل أي مشكلات قد تواجهيها على طول الطريق، وكذلك قدرتك على إتمام المهمات وتحقيق الأهداف بنجاح مهما كانت صعوبتها، مما يزيد من شعورك بالإنجاز.



4- قومي بتحدي نفسك من حين لآخر بمحاولة القيام بمهمة أو أمر إيجابي بناء، لم يسبق وأن قمت به من قبل سواء كان ذلك في العمل أو المنزل، لتخرجي من دائرة المهام الروتينية المكررة، والتي تزيد من الشعور بالملل وتقلل من الشعور بالرضا، وقد تتسبب أيضا في انخفاض في الإنتاجية بمرور الوقت.



5 - انظري إلى الفشل أو الإخفاقات وأوجه القصور لديك بطريقة بناءة وكأمر طبيعي وارد الحدوث وليس كدلالة على أنك لست جيدة بما يكفي للقيام بعمل أو مهمة ما وما شابه ذلك، وركزي على التعلم من الأخطاء والإخفاقات لتفاديها في المستقبل بدلا من التركيز على انتقاد وجلد الذات.



6 - تأكدي من تدوين ما تقومين بتحقيقه من تقدم أو إنجاز جديد لمساعدتك على حساب ما تقومين بتحقيقه من نجاحات وإنجازات خلال فترة زمنية محددة، وكذلك مدى التقدم الذي تقومين بتحقيقه ليزداد شعورك بالإنجاز والنجاح.



7 - احرصي بالتواجد بالقرب ممن يقومون بدعمك وتشجعيك باستمرار والثناء على نجاحاتك حتى وإن كانت صغيرة ومواساتك في حالات الإخفاق والفشل وتجنبي هؤلاء الذين يشككون في قدراتك أو يقللون من أهمية ما تقومين به من عمل أو تحققيه من إنجاز.



8 - احرصي على الاحتفال بكل إنجاز أو نجاح جديد تقومين بتحقيقه حتى وإن كان صغير لإعطاء دفعة معنوية لنفسك تساعدك على تحقيق المزيد من الإنجاز والنجاح في المستقبل.



9 - احرصي على تخصيص مكافأة مميزة لنفسك كلما نجحت في تحقيق إنجاز كبير أو مهمة معقدة، بأن تقومي بإهداء نفسك عطلة قصيرة في وجهة سياحية مميزة أو يوم في سبا أو منتجع صحي مميز وما شابه ذلك.

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