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الإثنين، 28-06-2021 03:26 م

كيف تعتني بنباتات الظل داخل منزلك

طرق-العناية-بالنباتات-الداخلية


الوكيل الإخباري - معظم النباتات تفضل السقي من أسفل، وفر لها حمامًا منتظمًا من خلال وضعها سويًا في قليل من الماء،“يستغرق الأمر من 30 دقيقة إلى ساعة كل أسبوع للعناية بنباتاتي، وهذا ليس وقتًا طويلًا، من أجل تعزيز قوتها في النمو، أضف طعام النباتات إلى نظام السقي الخاص بك، خاصة خلال الربيع/الصيف، موسم النمو.

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اختر الوضع المثالي

تعرف على طريقة حركة الضوء في جميع أنحاء منزلك واختر النباتات لتتناسب مع أماكن الشمس والزوايا الظليلة، ومستويات الرطوبة ودرجة الحرارة. 

 

استخدم المياه بحكمة
“الري الزائد للنباتات هو الأمر الذي يخطيء فيه معظمنا، تأكد من أن أواني نباتاتك مزودة بفتحات تصريف حتى لا ينتهي الأمر بالنباتات وهي مغمورة بالمياه، وحافظ على التربة رطبة وليس مبللة، معظم نباتاتي يسهل العناية بها. الوحيد منها الذي يحتاج إلى الكثير من العناية هو الكالاتيا. يجب عليّ ترطيبه برذاذ الماء ثلاث مرات في اليوم للحفاظ عليه رطبًا.”

 

ابدأ بمجموعات النباتات سهلة العناية
نباتات العنكبوت تنمو بشكل جيد ويسهل العناية بها، نبات العنكبوت لدي أخرج براعم ويمكن تكاثره،” نبات العصاري، ونبات الذلب وزنبق السلام هي الأخرى اختيارات جيدة للمبتدئين.

 

اعمل على تكاثر نباتاتك
القصاصات طريقة مجانية لزيادة مجموعة نباتاتك، “هناك طرق مختلفة لقطع القصاصات، والطريقة المختارة تعتمد على نوع النبات، للنباتات مثل البوتس، إذا نظرت إلى جذعها، سوف تلاحظ عقدًا صغيرة – أشبه بالمفاصل! يجب أن تتضمن قصاصاتك عقدة، ولذا أقوم بقطع قطعة من الجذع فوق إحدى العقد مباشرة وأزيل أي أوراق من أسفل، وبذلك يصبح النبات جاهزًا لوضعه في الماء.”

 

وفّر ظروف النمو المناسبة
“الأمر الأساسي في نقل النباتات إلى إناء آخر هو عدم استخدام إناء أكبر من اللازم. اختر المقاس الأكبر التالي فقط، قم بإزالة النبات برفق من إنائه القديم وأزيل قليل من التربة، وفي سلطانية، أقوم بمزج جزء من التربة مع جزء من الحصى، إنه مزيج ليس كثيفًا جدًا، لذا يكون هناك مجال لتنمو جذور النبات، ولا يتم انسداد المياه، يمكنك إضافة بعض شتلات الصوف الحجري VÄXER لدعم تصريف المياه.”

 

ساعد نباتاتك على إنبات الجذور
ضع القصاصات في الماء حتى تقوم بإنبات الجذور، المياه فقط. لست بحاجة لإضافة أي شيء آخر، لكن قم بتغيير المياه كل يومين أو ثلاثة للحفاظ عليها نظيفة، عندما تظهر الجذور، ضع القصاصات في إناء به تربة (لا تستخدم إناء كبير)، احصل على تربة مناسبة خاصة للنباتات الصغيرة حيث أن التربة العادية غنية بالعناصر الغذائية وسوف تحرق جذور النبات الصغير.”

 

مضاعفة نباتاتك
من ضمن الطرق الأخرى لزيادة نباتاتك هو تقسيمها – حرفيًا تقسيم الجذر والجزء العلوي، “أخرج نباتك بعناية من إنائه وأزل معظم التربة حتى تتمكن من رؤية الجذور، ثم قم بعناية بتقسيم النصفين ووضع كل نصف في إناء خاص به، قم بخلطه في مزيج التربة ولكن ليس بإحكام شديد حتى تتجنب ضغط التربة.”

 

 

المصدر - نبر 1 










 




 

 


 

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