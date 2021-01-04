كيف تعرف أنّك محبوب في محيطك؟

الوكيل الاخباري - كل إنسان يتمنى أن يكون محبوب في محيطه. فذلك يساعده على تعزيز نظرته لنفسه، وهناك العديد من العلامات التي تُظهر أنّك شخص محبوب بين الآخرين. سنعرّفك إلى أبرزها:
- البحث عن أقرب فرصة لمساعدتك وتقديم العون لك.
- الحرص على التواصل معك والاطمئنان عليك كل فترة.
- الثناء على الصفات الإيجابية والجميلة فيك.
- التفاعل مع مشاكل حياتك الخاصة بصدق، ومساعدتك على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- الاستماع لك عندما تتكلّم بتركيز. والتفاعل مع حديثك.
- الاهتمام بآرائك وطموحاتك.
- منحك الوقت والاهتمام الكافي للتعبير عن نفسك.
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