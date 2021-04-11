كيف تعرف البيض الفاسد بـ 3 ثواني؟

الوكيل الإخباري - يُعدّ البيض مصدر بروتيني قوي، ومن الأغذية ذات القيمة الغذائيّة العالية لاحتوائه على عناصر غذائية ضرورية لنمو الجسم وتجديد خلاياه.

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لكن تناول البيض إذا كان فاسدًا قد يتسبب في الإصابة ببكتريا السالمونيلا، أو التسمم الغذائي، لذا يجب التأكد من صلاحيّته قبل تناوله.



توجد طريقة أكثر موثوقية يمكن اجراؤه في 3 ثوانٍ للتحقق من مدى صلاحية البيض للأكل، بحسب موقع Epicurious المختص في التغذية.



كل ما تحتاجه في إجراء الاختبار هو وعاء من الماء عميق بما يكفي لغمر بيضة، قم بإسقاط البيض النيئ برفق في الماء البارد وشاهد ما يحدث.



طازجة جدا

تعتبر البيضة التي تغرق على جانبها العريض كما لو كانت مستلقية طازجة جدًا، إذ يحتوي البيض الطازج على كمية أقل من الهواء تحت قشر البيض، لذلك يغوص في قاع الوعاء عند وضعه في الماء.



صالحة للأكل

عندما تغرق البيضة في الماء وتقف في القاع على نهايتها الأصغر فهذا يعني أن البيضة ما تزال صالحة للأكل، ولكن ربما تكون في في مرحلة متأخرة، إذ كلما طالت فترة بقاء البيض، زاد تبخر السائل الموجود داخل البيضة، تاركًا جيوبًا هوائية لتحل محلها، مما يجعل البيضة "تقف" على جانبها الأصغر وتطفو تقريبًا.



البيضة فاسدة

إذا طفت البيضة ولم تغرق في الوعاء، فهذا يعني أن البيضة تحتوي ما يكفي من الهواء، لذلك فليس من الجيد تناولها بعد الآن.



إليك طريقة أخرى..

توجد طريقة أخرى لتحديد ما إذا كانت البيضة طازجة وهي هزها بالقرب من أذنك والاستماع إلى صوت الخفقان داخلها. إذا سمعت صوت حفيف، فهذا ليس جيدًا، إذ يعني أن الصفار أصبح مائيًا وقديما.

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