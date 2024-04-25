الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

753 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي

هيئة التجارة البحرية البريطانية تبلغ عن حادث بحري غرب عدن

وفاة فلسطيني بحريق مصنع في أريحا

الخارجية تدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى

اعلان هام صادر عن الضمان الإجتماعي

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة الى 34305

انخفاض صادرات الأردن الكلية بنسبة 19.8% لنهاية شباط الماضي

بعد تسجيل 92 حالة وفاة .. تحذير من تفشي فيروس قاتل في أوروبا ينتقل عن طريق البعوض

إغلاقات طرق في البحر الميت غدا - تفاصيل

السيسي يوجه رسالة للمصريين حول سيناء وتحركات إسرائيل

الخميس، 25-04-2024 09:47 ص

كيف تُعيد اللون الأبيض إلى الجوارب المتسخة؟

311


الوكيل الإخباري - قدمت مدونة شهيرة على تيك توك طريقتها المفضلة في إعادة الجوارب البيضاء المُتّسخة، إلى جوارب ناصعة البياض، وكأنها جديدة.

ويتابع "شانتال ميلا إيبوتسن" على إنستغرام أكثر من 2.7 مليون شخص، وفي أحدث فيديو نشرته، شرحت عن طريقتها لتبييض الجوارب البيضاء المتسخة، وأكدت أنه يمكن تطبيق طريقتها على القمصان والملابس الداخلية أيضاً.

اضافة اعلان


وظهرت في الفيديو وهي تقول بأنها ابتكرت حلاً بسيطاً من الأدوات المنزلية الشائعة، يتألف من ربع كوب من بيروكسيد الهيدروجين (للتفتيح والتطهير)، ممزوجاً بكوب واحد من صودا الخبز (لإزالة الروائح الكريهة والتفتيح).


وأضافت ملعقة صغيرة من صابون الأطباق للتخلّص من البقع الزيتية، وأشارت إلى أنها خطوة اختيارية يمكن تخطيها، ثم يتم خلط المحلول، وينقع الغسيل فيه لوقت قصير. وفي نهاية الفيديو، أكدت أنّه مزيج قوي يزيل البقع، ويفتّح الجوارب البيضاء أو الملابس التي يتغيّر لونها بعد عدة استخدامات.

 

حماية العائلة أولاً
ولا تقتصر منشورات شانتال على تنظيف الملابس، بل تتمحور حول العناية بالمنزل بشكل عام، مثل تعقيم الأسطح وتنظيف الملابس والمفارش والمراحيض.


وبحسب تصريحات سابقة لصحيفة "ميرور" البريطانية، أعربت المدونة عن اهتمامها بكل ما يرتبط بسلامة أسرتها، ويبعدهم عن الأمراض، ومن هذا المنطلق رغبت بمشاركة تجربتها مع متابعيها.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024_04_23_08_00_20

سيدة باكستانية تلد 6 توائم خلال ساعة واحدة

Untitled-122

شاهد ' نمر ' يتجول بحرية في المغرب

image (1)

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة .. تحول جذري في حياة أثقل رجل في العالم

1713887361438

انقاذ طفل من رحلة مروعة تحت هيكل قطار بضائع في الهند

Doc-P-767930-638494110900202508

واقعة مؤسفة على متن طائرة ركاب في بريطانيا- فيديو

43830

سائحة تسقط في فوهة بركان بسبب صور 'السيلفي' بإيجين