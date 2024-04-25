كيف تُعيد اللون الأبيض إلى الجوارب المتسخة؟

الوكيل الإخباري - قدمت مدونة شهيرة على تيك توك طريقتها المفضلة في إعادة الجوارب البيضاء المُتّسخة، إلى جوارب ناصعة البياض، وكأنها جديدة.



ويتابع "شانتال ميلا إيبوتسن" على إنستغرام أكثر من 2.7 مليون شخص، وفي أحدث فيديو نشرته، شرحت عن طريقتها لتبييض الجوارب البيضاء المتسخة، وأكدت أنه يمكن تطبيق طريقتها على القمصان والملابس الداخلية أيضاً.

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وظهرت في الفيديو وهي تقول بأنها ابتكرت حلاً بسيطاً من الأدوات المنزلية الشائعة، يتألف من ربع كوب من بيروكسيد الهيدروجين (للتفتيح والتطهير)، ممزوجاً بكوب واحد من صودا الخبز (لإزالة الروائح الكريهة والتفتيح).



وأضافت ملعقة صغيرة من صابون الأطباق للتخلّص من البقع الزيتية، وأشارت إلى أنها خطوة اختيارية يمكن تخطيها، ثم يتم خلط المحلول، وينقع الغسيل فيه لوقت قصير. وفي نهاية الفيديو، أكدت أنّه مزيج قوي يزيل البقع، ويفتّح الجوارب البيضاء أو الملابس التي يتغيّر لونها بعد عدة استخدامات.

حماية العائلة أولاً

ولا تقتصر منشورات شانتال على تنظيف الملابس، بل تتمحور حول العناية بالمنزل بشكل عام، مثل تعقيم الأسطح وتنظيف الملابس والمفارش والمراحيض.



وبحسب تصريحات سابقة لصحيفة "ميرور" البريطانية، أعربت المدونة عن اهتمامها بكل ما يرتبط بسلامة أسرتها، ويبعدهم عن الأمراض، ومن هذا المنطلق رغبت بمشاركة تجربتها مع متابعيها.

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