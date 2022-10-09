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الأحد، 09-10-2022 10:43 ص

كيف نجت الطفلة إيمي من مذبحة حضانة تايلاند-صورة

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الوكيل الإخباري - نجت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من الموت، عندما قتل مسلح 24 طفلا بوحشية في دار للرعاية بتايلاند، لأنها كانت نائمة خلال المذبحة بأكملها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه عثر على الطفلة، التي تم تعريفها فقط باسم إيمي، مستيقظة وعلى قيد الحياة يوم الخميس أثناء قيام السلطات بتفقد أثار الرعب الذي شهده مركز تنمية الأطفال الصغار في بلدة أوتاي ساوان.

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وقد تم نقل إيمي إلى الطابق العلوي، وتم تغطية وجهها ببطانية حتى لا ترى ما أسفره الحادث من فظائع.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط كيف نجت إيمي في حين تم قتل جميع زملائها في الفصل.


وأشارت تقارير سابقة إلى أنها كانت مغطاة ببطانية عندما دخل المهاجم، الذي عرفته الشرطة على أنه الشرطي السابق بانيا كامراب البالغ من العمر 34 عاما، فصلها الدراسي.

 

ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم، لكن الشرطة قالت إن مرتكب المذبحة تم طرده من وظيفته في يونيو/حزيران الماضي بتهمة تعاطي المخدرات.

 

 

 BBC

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