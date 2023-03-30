كيف يساعدك رمضان على تقوية علاقتك بأسرتك؟

الوكيل الإخباري - يغمر شهر رمضان المبارك المسلمين بحالة روحية إيمانية تُغلِّف أجواءه، وتعطِّر أوقاته؛ فهو شهر عبادة وتقارب اجتماعي من مواسم الخير؛ حيث ينتهز الناس هذا الشهر للتقرب إلى الله عز وجل، كما أنه شهر تتجدد فيه العلاقات ويقوى الترابط وتصفو النفوس من كل ما يكدرها، لإصلاح جميع العلاقات التي انقطعت، كما أنه وسيلة لتقوية العلاقات الأسرية.

اضافة اعلان

نصائح لتقوية علاقتك بأسرتك في رمضان:



- استغل الشهر الكريم في صنع أجواء من المودة وحسن العشرة،وخلق جو من المحبة بلمسات بسيطة غير مغرية.



-يعدُّ شهر رمضان شهراً روحانياً يُكثر فيه الفرد من عمل الخير والعبادة؛ لذلك هو فرصة لتقوية علاقتك بأسرتك عن طريق ممارسة العبادات بشكل جماعي تشاركي؛ فمثلاً أن يؤم الأب أفراد أسرته ذكوراً وإناثاً في بعض الصلوات، وكذلك الجلوس معاً لمناقشة بعض القضايا الدينية والاجتماعية والثقافية بعد صلاة التراويح، وتشجيع الحوار في مثل هذه الجلسات وتأصيل مهارات الحوار والاستماع الفعّال، كما أنه من الجيد -اصطحاب الأب أبناءه إلى المسجد وحضور بعض المحاضرات معهم ومناقشتهم فيها لاحقاً، أيضاً من طرق تقوية العلاقات الأسرية في هذا الشهر الفضيل ممارسة الرياضة بشكل جماعي كالمشي أو غيره.

- على الوالدان زيارة الأقارب برفقة أبنائهم من باب غرس قيمة صلة الأرحام وأجرها المضاعف في شهر رمضان المبارك، كذلك يعد تشجيع الأبناء على الصدقة وابتكار طرق مختلفة للعمل بها بشكل يشارك فيها الصغار والكبار.



- فرصة أمام الوالدين في تفعيل دورهم تجاه أبنائهم من خلال تعليمهم أهمية الصوم وكذلك تأدية العبادات كالصلاة في وقتها، وقراءة القرآن ولو جزء بسيط منه، وتعليمهم أن المصحف ليس زينة يوضع في رفوف المكتبة، بل عليهم أن يقرأوه ويتدبروا آياته.

- يساعدك رمضان لتجديد العبد عهده مع القرآن الكريم ،بعدّة طرقٍ؛ منها: استشعار العبد أن شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، ومنها معرفة أن جبريل كان يتدارس القرآن مع النبي عليه السلام في شهر رمضان، وأيضاً هو فرصة لتعليم الأبناء الأدعية المأثورة قبل الإفطار التي ستغير حياتهم للأفضل.



- رمضان شهر المحبة والعطف، وكل امرأة يجب أن تحتوي زوجها بذكائها الاجتماعي والعاطفي وتتصرف بما يناسب تصرفات سيدة راقية، ليس مجرد أثناء العلاقة الحميمة لكن طوال نهار رمضان.



- العزائم والزيارات العائلية تكثر في هذا الشهر الكريم، ولكي تستغلي هذه الفرصة اظهري الود والاحترام له أمام أهله، وعامليهم بقدر حبك له، وبالتالي تستطيعين استغلال فرصة إصلاح أي مشاكل بينكما وبين أي طرف من عائلته.



- اجعلي عائلتك تشاركك في إعداد الإفطار وتجهيز المائدة، لكي تخلقي جواً أسرياً يرسخ التعاون بينكم.

سيدتي