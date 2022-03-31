كيف يمكن تفادي الوقوع في فخ كذبة أول نيسان

الوكيل الإخباري - مقالب مضحكة وأخرى محرجة وساخرة، نكت، ضحك ولعب، إنه يوم كذبة نيسان، تصادف كذبة نيسان 2022 في 1 نيسان ويعتبر يوم الأكاذيب والمقالب، وتحصل فيه الكثير من المواقف الطريفة وبعضها يكون محزن بسبب كذب الناس في هذا اليوم ويكون كذب بالموت أو المرض. فكيف يمكن تجنّب الوقوع في فخّ الكاذيب؟





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1 - الإستعداد المسبق

الوقاية خير من قنطار علاج فهي أفضل نصيحة لتجنب الوقوع بفخ "كذبة نيسان"، لذا حاول أن تتخيل بذهنك أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تتعرض لها وراقب ردة فعلك عليها. وذلك بتحضير الذهن للتعامل مع أي طارئ قد يواجهه.

2 - تجنب المشاركة ببعض المواضيع

تجنب المشاركة ببعض المواضيع في هذا اليوم عليك رفع درجة الحذر عندما يحاول أحد الأشخاص بمشاركتك بموضوع معين خصوصاً عندما يبدأ حديثه بعبارات مثل "هل سمعت بهذا؟" أو "انظر ماذا وجدت!" فمثل هذه العبارات غالباً ما تكون بداية لإطلاق "كذبة نيسان" المطلوبة.



3 - البقاء في الأماكن المألوفة

الحرص في البقاء في الأماكن المألوفة أو الحديث مع أشخاص لم تقابلهم من قبل أو أنك لم تقابلهم منذ زمن طويل. فالأماكن والأشخاص الذين اعتدت عليهم تكون أكثر قدرة على ملاحظة صدق أحاديثهم من كذبه.



4 -عدم إطلاق "كذبة نيسان"

في حال أردت عدم التعرض للخداع بـ "كذبة نيسان" عليك أن تقاوم رغبتك بخداع الآخرين في هذا اليوم. فعندما تقوم أنت بهذا الشيء لا يجب أن تستغرب من تعرضك له خصوصا لو أن البعض عرفوا بأنك قمت بالكذب في هذا اليوم فإنك تصبح هدفا أكبر لكذباتهم المحتملة.

5 -البقاء في المنزل

البقاء في المنزل وتجنب في هذا اليوم الخروج قدر الإمكان فهذا الإجراء سيحميك من التعرض للخداع. وتزداد ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان في حال كنت تعلم من خبراتك في السنوات السابقة أن بعض الأشخاص من حولك يتفننون باختراع الكذب الشديد، والذي يمكن أن يتسبب بالكثير من الأذى لمجرد المزاح فقط.

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