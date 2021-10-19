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الثلاثاء، 19-10-2021 08:11 ص

كيلوغرامات من الذهب والألماس.. هدايا أسطورية لابنة شقيق وزير الخارجية التركي

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الوكيل الإخباري - أثار فيديو متداول لكيلوغرامات من الذهب الألماس زعم في البداية أنها قدمت كهدايا لابنة وزير الخارجية التركي في حفل زفافها، جدلا كبيرا.

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وشارك عضو حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، باريش يركاداش، فيديو الهدايا قائلا إنها قدمت لأيلول إيرم تشاووش أوغلو، الابنة الوحيدة لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، قبل حفل زفافها بيوم على نجل برلماني سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم.


وانتقد باريش يركاداش هذه الهدايا التي ادعى أنها قدمت لابنة الوزير، مستشهدا بحديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل عدة سنوات: "إنني أملك خاتما واحدا فقط، وإذا وجدتم لدي أكثر من ذلك فلتعلموا أنني سرقت الأمة".


وأضاف يركاداش أنه يوجد لديه العديد من الفيديوهات المتعلقة بتلك الهدايا، ولكنه اكتفى بنشر مقطع واحد قائلا بسخرية: "لتعلم الأمة التركية مدى تواضع وزهد حياة أعضاء حزب العدالة والتنمية!".

 

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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