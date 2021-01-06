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الأربعاء، 06-01-2021 09:31 ص

كينيا .. عروسان يتزوجان رغم رفض الأهل والأقارب لسبب غريب! - صور

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الوكيل الاخباري - لم يرد زوجان من كينيا على انتقادات المجتمع بسبب الفارق الكبير في الطول بينهما واحتفلا بعقد قرانهما في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

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ويبلغ طول الزوجة ليليان واويرا غاتيمو، عمرها 28 سنة، أكثر من مترين بينما يبلغ طول الزوج حزقيال موانغي ماينا، عمره 33 عاما، أقل من متر بقليل.

 


والتقت ليليان بزوجها المستقبلي لأول مرة في حفل زفاف صديق مشترك في أبريل/نيسان 2017. وأعجبت ليليان بشجاعة خطيبها.

 

وقالت لبي بي سي: "بمجرد أن رآني، طلب رقم هاتفي، وقلت لنفسي حينها أن هذا رجل حقيقي".

وبعد فترة وجيزة، نما حبهما لبعضهما، لكن أهلهما وأصدقائهما كانوا رافضين زواجهما بشكل قطعي. حتى أن عائلة الزوج حاولت إقناعه بترك خطيبته والعثور على امرأة من طوله.

وانتقدهما أصدقاؤهما أيضًا، وأوضحت ليليان "أهانني البعض، موجهين لي كلاما غير لطيفا. وقال البعض إنني يجب أن أبحث عن شخص طويل مثلي".

 


كما ادعى البعض أن ليليان في علاقة مع موانغي لكونه رجل أعمال ولديه الكثير من الأموال.


ومع ذلك، وعلى الرغم من فقدان بعض الأصدقاء، انضم العديد من المقربين وأفراد الأسرة الداعمين لليليان وموانغي للاحتفال بزفافهما في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020. حتى أن عائلة موانغي حضرت في النهاية.

 



وردت ليليان على الانتقادات السلبية التي اشتدت بعد زواجهما، "الطول أمر تافه وهو أمر لا يقلقنا أبدا". وأضافت: "نحن سعداء للغاية ونستمتع حقًا بشهر العسل، الحب ليس له حدود".


وصنع الزوجان سريرا خاصا ليناسب طول ليليان ويأمل الزوجان أن يرزقا بطفلين أو ثلاثة.

 

 

وتحدثت ليليان عن حبها لزوجها مشيرة إلى أنها تحترم زوجها حقًا وتعتبره رب الأسرة.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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